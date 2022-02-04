Üye Girişi
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı

04.02.2022 09:57

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.

Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.

Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti.

Karekodlama işleminden sonra stok kaydını girdiklerini dile getiren Koz, "İlk sevkiyatımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yaptık, oradan da Ankara Şehir Hastanesine teslim edilecek." diye konuştu.

Aşıların 2-8 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini bildiren Koz, aşıların 81 ile kamyon ve tırlarla ulaştırıldıktan sonra soğuk zincir araçlarıyla hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

TURKOVAC'ın yeni serileri Ankara Şehir Hastanesine teslim edildi

Ankara'da kullanılacak aşılar da ana depodan sağlık personeli eşliğinde Yenimahalle'deki Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezine getirildi.

Burada açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Hülya Yılmaz, aşı takip sisteminden, aşıları teslim aldıklarına dair işlem yaptıklarını aktardı.

Aşıların 2-8 derecedeki depolara yerleştirildiğini belirten Yılmaz, aşıları sağlık personeli eşliğinde soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanesine ulaştırdıklarını söyledi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı

YORUMLAR
500

TURKOVAC, Türkiye, Ankara, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
09:28 Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı
09:25 Elazığ'da görünmez kaza: Yürüdüğü kaldırım çöktü, kendini çukurda buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement