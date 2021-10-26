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Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi

26.10.2021 17:47
Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce üretilen yerli ve milli VTOL İHA olan UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda, aracın kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarması sonrası gri listedeki Ruken kod adlı Songül Özgün de etkisiz hale getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında 23 Ekim'de, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün olduğu da belirlenen operasyon, bir ilke de sahne oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

UÇBEY İLK OPERASYONUNDA BAŞARI SAĞLADI

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bu arada, gri listede aranan Özgün'ün, terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, metropollerde silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğu belirtildi.

Mardin Ömerli İlçesi Beşikkaya Jandarma Karakol Komutanlığına 20 Ekim 2016'da yapılan ve bir geçici köy korucusunun şehit olduğu saldırıya katıldığı da belirlenen örgüt mensubunun, sabotaj eylemleri için görevlendirildiği, yurt içinde yapılan ve yapılacak eylemlerin planlanmasında yardımcı olduğu da tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerle, bir AK-47 Piyade Tüfeği, üç AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 112 mermi, bir tablet, bir tuşlu cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, 100 adet 9 mm tabanca mermisi, çok sayıda elektrikli ve elektronik malzeme, tıbbi malzeme, yabancı dilde yazıların yer aldığı not kağıdı ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Mardin, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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