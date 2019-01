Yerli İmkanlarla Yapay Deri Ürettiler

VOLKAN KAŞİK - İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta, tıp eğitiminde kullanılan ve uzun yıllardır ithal edilen yapay deri yerli imkanlarla yüzde 90 daha ucuza üretildi.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri, öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerinde kullandıkları cerrahi setlerin kullanılamayacak kadar yıpranması nedeniyle yenilerinin alınması için yurt dışında üretim yapan bir firmayla irtibata geçti.Firmanın Çin malı tek dikiş pedi için 14 dolar istemesi, fakülte yöneticilerini farklı arayışlara yönlendirdi.Yurt içinde görüştükleri firmalardan olumsuz yanıt alan yetkililer, üniversite-sanayi iş birliğini artırmak için kurulan İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'a başvurdu.Burada faaliyet gösteren "Theta" firmasının konuya sıcak bakması üzerine, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Nigar Vardı, Prof. Dr. Ahmet Gültek, Prof. Dr. Turgay Seçkin, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Canpolat ve firma paydaşları tarafından araştırma ve geliştirme projesi hayata geçirildi.Tıp eğitiminde temel hekimlik becerilerinin geliştirilmesinde kullanılacak tek ve çift katlı yapay deri dikiş pedleri, yaklaşık 3 ayda hem de ithal edilenlerden yüzde 90 daha ucuza üretildi.Kimyasal malzemeden üretilen tıp eğitiminde başarıyla kullanılmaya başlanan yerli yapay deri, iki üniversiteye de örnek olarak gönderildi."Dövizin dışarıya çıkmasına engel olduk"İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay , AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için daha önce yurt dışından ithal edilen malzemenin, artık üniversitelerinde üretilmeye başlandığını söyledi.Kızılay, öğrencilik dönemlerinde dikiş atmayı hastalar üzerinde öğrendiklerine dikkati çekerek, "Ancak o devir geçti. Şimdi geleceğin doktorları bütün acemiliklerini, bütün ön çalışmalarını maketler üzerinde yapmak zorunda. Çünkü artık belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra insan üzerinde ancak dikiş atabilirler. Bu tecrübeyi kazanmak için maketlere, bu malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemeleri de şimdiye kadar yurt dışından ithal ediliyordu artık İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta üretiliyor." diye konuştu.Ürünün tıp eğitimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti:"Ürün dünya standartlarında hatta bazı özellikleriyle daha ileri ve avantajlı şekilde üretildi. Her mikrometre, milimetre incelik ve kalınlığı ayarlanabiliyor, esnekliği ölçülebiliyor. Üretimi bu özelliklere göre yapabiliyorlar. Projeye, Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonumuz finansman sağladı. Bir üniversite-sanayi iş birliği projesi olarak destekledik ve takdire şayan bir ürünle karşı karşıyayız. Bunu üretmekle dövizin dışarıya çıkmasına engel olduk ve maliyetini neredeyse 15'te 1'e kadar düşürdük."Prof. Dr. Kızılay, ürünü daha geliştireceklerini belirterek, "Bundan sonraki aşama yolda. Ürünü, insan maketi parçalarının üzerine giydirebilir ve değiştirilebilir hale getireceğiz. Ürünü çok ekonomik olarak ülkemizdeki bütün tıp fakültelerine satacağız. Üretim, pazarla ve yaygınlaştırma aşamalarına üniversite olarak bütün desteği vereceğiz." şeklinde konuştu."Kol, bacak, göğüs maketleri de üretilecek"Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ise tıp öğrencilerinin gerçek klinik eğitime geçmeden önce maketler üzerinde uygulama yaparak kendilerini geliştirdiğini söyledi.Durmuş, tıp eğitiminde kullanılan yapay deriyi uzun çalışmalar sonucu ürettiklerini anlatarak, ürünleri iki üniversiteye numune olarak gönderdiklerini ve son derece olumlu yanıt aldıklarını ifade etti.Ürünün geliştirilmeye müsait olduğuna işaret eden Durmuş, "Şu an ilk aşamadayız ama ileride bunun kol, bacak, göğüs maketleri de üretilecek. Hatta mühendislik fakültesindeki hocalar bu maketlere elektronik devreler de yerleştirilebileceğini söyledi. Ülkemiz teknolojisi, ülkemizdeki yetişmiş insan kalitesi artık bu tür ürünleri üretmeye müsait." diye konuştu."Bizim için gurur verici"Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim üyesi Adnan Fatih Kocamaz ise Teknopak'ta son 2 yıldır önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini belirterek, tıp eğitiminde kullanılmak üzere ürettikleri yapay derinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.Üniversite-sanayi iş birliğiyle son derece başarılı bir ürün geliştirdiklerini aktaran Kocamaz, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'Biz üreten bir devlet olmazsak yok olan bir devlet oluruz.' Bu noktada da ülkemizin dışarıya aktardığı bir kanalın, tabiri caizse bir kanayan damarın bizim tarafımızdan kapatılmış olması ayrıca gurur verici." değerlendirmesinde bulundu."Artık üniversitemiz bünyesinde üretiyoruz"Üretici Theta firmasının yetkilisi Can Ören ise gelen talep üzerine çalışmalara başladıklarını ve 3 aylık bir süreçte ürünün numunelerini üretmeyi başardıklarını söyledi.Kimyasal malzemeden üretilen deriyi çeşitli testlere tabi tuttuklarını ve son derece olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Ören, şöyle devam etti:"Test için ürünü iki farklı üniversiteye gönderdik. Üniversitelerdeki çeşitli alanlarda yapılan testler sonucunda ürünün istediğimiz standartlara dikiş atma seviyesine ulaştığını anlamış olduk. Üniversitemiz bünyesinde ürettiğimiz ilk yapay deridir. Bu daha önce tamamen yurt dışından ihracatı yapılan bir üründü. Artık kendi üniversitemiz bünyesinde üretiyoruz. Yapay deri olarak ürettik fakat ilerleyen süreçte biz bunu vücut, kol, bacak, göğüs, kafatası maketi olarak devamını getireceğiz. Hem yerli hem milli üretim olarak planlanmış ve yapılmış bir ürün, şu anda elimizde bulunuyor."Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan da ürünün üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, bu alanda üretime geçmek isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.