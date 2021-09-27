Yerli patates çeşitlerinde hasat dönemi - Son Dakika

NİĞDE'de, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geliştirilen yerli patates çeşitlerinin hasadı yapılmaya başlandı.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yapılan ıslah çalışmaları sonucu 2007-2021 yıllarında Türkiye açısından rekor olan 1 milyon adet melez patates tohumu elde edilerek 'Patates Genetik Tabanı' oluşturuldu. Enstitü bünyesinde patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurularak, şu ana kadar 10 adet yerli ve milli patates çeşidi tescil ettirildi. Melez patates tohumundan her yıl on binlerce çeşit aday toprakla buluşturuluyor.

Yerli ve milli patates ıslah çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü belirten Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, "Yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde ülkemizde ilk defa 10 adet yerli ve milli patates çeşidini tescil ettirdik. Bu çeşitleri sadece tescil ettirmekle kalmayıp 8 adet yerli ve milli çeşidimizin de satışını gerçekleştirdik. Yaptığımız kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde yerli ve milli tohumluklarımızın sertifikasyon işlemleri ve ileri kademedeki tohumluk üretimleri devam etmekte olup özel sektör vasıtasıyla yerli ve milli tohumluklar çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.

Patates Araştırma Enstitüsü'nün Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirdiği yemeklik, sanayilik, hastalık ve zararlara dayanıklı patates çeşitlerinin hasadının yapılmaya başlandığını kaydeden Pırlak, "Büyük ilgi gören renkli yerli ve milli çeşitlerimizin hasadını da Niğde ilimizdeki Sazlıca istasyonumuzda yapıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin birçok yerinde patates hasadı yapan değerli üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.