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Yerli savunma sanayi şirketi, ABD'de 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Yerli savunma sanayi şirketi, ABD'de 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladı

22.01.2022 09:40
Yerli savunma sanayi şirketi, ABD'de 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, avcılık ve atıcılık aksesuarları ile alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı SHOT Show'da Türkiye'yi temsil etti.

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, avcılık ve atıcılık aksesuarları ile alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı SHOT Show'da Türkiye'yi temsil etti. 60 bini aşan sektör profesyoneline Las Vegas'ta ev sahipliği yapan fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "En yeni ürünlerimizi sergilediğimiz standımızda 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladık. Amerika'nın atıcılık ve avcılık alanındaki en önemli mağaza zincirlerinden yüksek miktarlarda sipariş aldık" dedi.

Atıcılık ve avcılığın dünyadaki en büyük fuarı olarak her sene en yeni trendlerin belirlendiği fuarda CANiK, Türk savunma sanayinin geçirdiği dönüşümün temsilciliğini üstlendi. En yeni yarış tabancası SFx RIVAL ve Türkiye'nin milli uçaksavarı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğinin öne çıktığı vitriniyle 2 bini aşan dünya endüstri devleri arasında boy gösterdi.

YÜKSEK MİKTARLARDA SİPARİŞ ALDIK

Amerika'ya ihracatta 3. en büyük şirket olarak fuar aracılığıyla Amerika pazarındaki konumlarını yükselttiklerini vurgulayan Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "En yeni ürünlerimizi sergilediğimiz standımızda 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladık. Amerika'nın atıcılık ve avcılık alanındaki en önemli mağaza zincirlerinden yüksek miktarlarda sipariş aldık. Brezilya, Uzakdoğu, Güney Amerika ve Paraguay pazarlarından gelen ziyaretçiler milli uçaksavarımıza büyük bir ilgi gösterdi. Bu ilgi fuar sırasında hızla siparişe dönüştü. Atıcılık ve avcılık alanında en çok takip edilen influencerlar standımızdan canlı yayınlar yaparak, ürünlerimizin başarı hikayesini bloglarında işledi. Dijital teknolojinin gücüyle 26 milyondan fazla erişim sağladık. Yavaşlayan Amerika pazarında hareket alanımızı oldukça genişlettik" diye konuştu.

Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 43 yıldır bir araya getiren atıcılık ve avcılığın dünyadaki en büyük fuarlarından olan SHOT Show'un 44'üncüsü Las Vegas'taki Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en kapsamlı, en büyük ve en prestijli buluşması olan fuar, 4 gün süresince 800 bin metrekarelik alanda 60 bini aşan sektör profesyoneline ev sahipliği yaptı. Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması olarak gösterilen fuar, dünyanın farklı ülkelerinden 2 binden fazla katılımcı şirketin Amerika ve yeni pazarlara ulaşma hedefine kılavuzluk etti. Katılımcı şirketler hedef atış, avcılık, açık hava rekreasyonu ve kanun uygulama amaçları için kullanılan yenilikçi ürünlerini sergilerken, fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler ve kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ve güvenlik ekipmanları, av aksesuarları gibi ürünler de tanıtıldı. Avcılık ve atıcılığın alanına giren geniş ürün yelpazesiyle her sene en yeni trendlerin belirlendiği fuar, yılın henüz başındayken 2022'nin yeniliklerini Las Vegas'tan dünyaya duyurdu.

AMERİKA PAZARINDAKİ KONUMUNU YÜKSELTTİ

Atıcılık ve avcılık aksesuarları alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı olan SHOT Show'da Türk savunma sanayinin büyük dönüşümünün temsilciliğini üstlenen CANiK, fuar aracılığıyla Amerika pazarındaki konumunu yükselttiğini açıkladı. Alanında tüm dünyadan Amerika'ya ihracatta 3. en büyük şirket olarak Türk savunma sanayinin bayrağını, ihracat şampiyonu unvanıyla SHOT Show'da dalgalandırdığını açıklayan CANiK, geliştirdiği inovatif ürünleriyle fuara damgasını vurdu. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yansıması olan yeni yarış tabancası SFx RIVAL ve Türkiye'nin milli uçaksavarı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği ile fuarın gündemi oldu. İnovasyon ve Ar-Ge yeteneğinin ulaştığı son noktayı gözler önüne seren standında 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladı. Marka, fuar sırasında yerli ve milli uçaksavarıyla Brezilya, Uzakdoğu, Güney Amerika ve Paraguay pazarlarından, atıcılık ve avcılık alanında geliştirdiği inovatif ürünleriyle Amerika'nın en önemli mağaza zincirlerinden yüksek miktarlarda sipariş aldığını duyurdu. Atıcılık ve avcılık alanında en çok takip edilen influencerların yaptıkları canlı yayınlar ve ürünlerin başarı hikayesini işledikleri blog yazılarıyla 26 milyondan fazla erişim elde etti.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ UÇAKSAVARI VE YENİ YARIŞ TABANCASIYLA FUARIN YILDIZI OLDU

Atıcılık ve avcılık aksesuarları alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı olan SHOT Show'da 2 binden fazla dünya endüstri devi arasında yer alarak Türk savunma sanayinin büyük dönüşümünün temsilciliğini üstlendiklerini belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, fuara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya endüstri devleri arasında Türkiye'yi temsil etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı ve başarı göstergesi oldu. Yarış tabancamız SFx RIVAL ve ülkemizin milli uçaksavarı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizle fuarın yıldızı olduk. Fuar standımızda ABD pazarına sunacağımız yeni ürünlerimizden MECANIK optik nişangahlarımız da büyük bir ilgi topladı. Özellikle 18 aylık Ar-Ge çalışması sonucu tasarladığımız yeni yarış tabancamız, sportif atıcılar ve kişisel savunma amaçlı tabanca kullanıcılarına daha iyi bir atış deneyimi sunabilecek nitelikte olan özellikleriyle ilgiyi üzerine topladı. Medarı iftiharımız CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizle dünyada bu silahı üreten 5'inci ülke olan Türkiye'yi fuarda temsil etmenin onurunu yaşadık. Ateşli silahlar alanında geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizle bu alandaki en yeni trendlerin belirleyicisi olduk. Fuar süresince kurduğumuz iş bağlantılarıyla pazardaki hareket alanımızı genişlettik. Aldığımız yüksek miktardaki siparişlerin pazardaki faaliyetlerimize nitelikli bir değer kazandıracağını şimdiden söylemek mümkün."

Pandemide büyüyen ABD tabanca pazarının, son aylarda tekrar küçülmeye başladığı bir dönemde satış rakamlarını yukarıya çıkarmayı başardıklarını hatırlatan Aral, fuarın bu tırmanışı zirveye ulaştıracağını, kurdukları iş bağlantılarının bu seneki ihracat faaliyetlerine kaldıraç etkisi yaratacağını sözlerine ekledi.


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Kaynak: DHA

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