Yerli TURKOVAC aşısı Van'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak hastanede oluşturulan aşı stantlarına gelen vatandaşlara, görevliler tarafından aşıları yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Cavit Türker de hastanede TURKOVAC aşısının uygulanmasını takip etti.

Türker, gazetecilere, ülke genelinde TURKOVAC aşısının vatandaşlara yapılmaya başlandığını söyledi.

Daha önce Van'da faz üç çalışmaları kapsamında gönüllere aşı yaptıklarını anlatan Türker, "Sonraki süreçte aşımız acil kullanım onayı alarak şehir hastanelerinde, bugünden itibaren de tüm Türkiye'de TURKOVAC aşımız uygulanmaya başlandı. Vatandaşlarımız internet üzerinden ve 182'yi arayarak randevu aldıktan sonra TURKOVAC aşısı yapabilirler. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

TURKOVAC aşısı yaptıran vatandaşlardan Murat Çakır, sosyal medyada yer alan yanlış bilgilerden dolayı aşıya karşı olduğunu ancak milli aşının piyasaya çıkmasıyla aşı yaptırmaya karar verdiğini belirtti.

Bugün ilk kez aşı yaptırdığını aktaran Çakır, "Milli aşı bana güven verdiği için aşımı oldum. Devletimize güveniyoruz. Buradan aşı olmayanlara biran evvel gelip milli aşı yaptırmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Dördüncü doz aşısında TURKOVAC'ı tercih eden Göksel Şahin de Türkiye'nin yerli aşısının çıkması için özellikle beklediğini ifade ederek, "Daha önce üç doz Sinovac aşısı yaptırmıştım dördüncü doz içinde TURKOVAC'ı bekliyordum. Çok şükür, Allah devletimize zeval vermesin. Milli aşımızı ürettiler. Aşıyla bu hastalığın biteceği düşüncesindeyiz. Tüm Vanlılara TURKOVAC aşılarını yapmalarını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

Yerli aşının çıkmasıyla ilk kez aşı yaptırdığını belirten Ayhan Yavuz ise "Daha önce aşı olan bazı arkadaşlarım rahatsız olmuştu. Ben de güvenemediğim için yaptırmamıştım ama milli aşımız bize güven veriyor. Aşımızın laboratuvar testleri uzun sürüdüğü için daha çok güven veriyor. Devletimiz daha güvenli bir aşı çıkardı bende güvenerek gelip ilk aşımı yaptım." ifadelerini kullandı.