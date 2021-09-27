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YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ - Son Dakika

YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

27.09.2021 11:13
YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ, System.String[]

TEKNOFEST'te Altınbaş Üniversitesi'nin EVA Team takımı 'EVA 2S' isimli elektrikli araçlarıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

TEKNOFEST'te Altınbaş Üniversitesi'nin EVA Team takımı 'EVA 2S' isimli elektrikli araçlarıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü. Gençler kupalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan aldı.

Bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, dün gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Üniversite ve lise öğrencileri de düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarışlara 'EVA Team' takımıyla katılan Altınbaş Üniversitesi de, katılmış olduğu Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 'Elektromobil Performans' kategorisinde üçüncü oldu. Öğrenciler, kupalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan aldı.

EVA Team ayrıca, 'Robotaksi ' Binek Otonom Araç Yarışlarında da En İyi Takım Ruhu Ödülü'nün sahibi oldu.

FİRMA TEMSİLCİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı aynı zamanda Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Baştürk ise Eva Team'in yaklaşık 50 kişiden oluştuğunu söyledi.

Farklı mühendislik dallarından öğrencilerle disiplinler arası bir takım oluşturduklarını belirten Baştürk, 'Oluşturduğumuz takımla elektrikli araç, otonom araç, insansız hava aracı ve insansız su altı aracı yaparak yarışmalara katılım sağlıyoruz. Arkadaşlarımızın 1 yıllık çalışmalarının ürünü olan EVA 2S Elektrikli aracımız da TÜBİTAK yarışlarında Türkiye 3'üncüsü oldu. Büyük bir başarı elde ettik. TEKNOFEST'te devlet büyüklerinden, firma temsilcilerinden, halkımızdan özellikle de lise öğrencilerinden büyük bir ilgi görüyoruz. Kupamızı da aldık, çok sevinçliyiz. Bu yıl aldığımız tecrübeler sonucunda önümüzdeki yıllar içinde yine çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL HAYATA HAZIRLIK

Öğrencilerin bu tarz takımlarda, disiplinler arası projelerde yer alması gerektiğini tavsiye eden Dr. Öğr. Üyesi Baştürk, ' Üniversitemizin makine, elektronik, bilgisayar, yazılım, endüstri mühendisliği gibi mühendislik bölümlerinden öğrencilerimiz takım çalışması yaptılar. Burada hem proje yönetimini öğreniyorlar, hem bir ürün sıfırdan nihai ürüne nasıl ulaşıyor tüm aşamalarını yaşayarak ve yaparak öğreniyorlar. Liderlik özellikleri gelişiyor. Bu şekilde üniversite sonrası profesyonel hayata kendilerini hazırlamış oluyorlar' dedi.

HEDEFİMİZ BİRİNCİ OLMAK

EVA 2S isimli elektrikli aracın üçüncülük ödülü almasından dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen ve EVA Team Takım Kaptanı Makine Mühendisi Oğuzhan Tavukçu, 'Son 3 yılımızda takımımla iki kere dereceye girdik ve bunlar hep üçüncülük oldu. Artık hedefimiz birincilik' dedi.

YERLİ ÜRETİM MOTOR; 130 KİLO AĞIRLIK

Aracın pilotsuz 130 kilogram olduğunu belirten Tavukçu, 'Görülen bütün parçaları atölyelerimizde yaptık. Çoğu da karbon fiberden yapıldı. Yarışlarda çok kullanılmayan karbon fiber şasiye sahibiz, arkadaşlarımız çok güzel bir ürün ortaya çıkarttılar. Gövdesi ve diğer özellikleriyle tamamen özgün bir araç ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıldır motorumuzu yerli yapıyoruz. Bataryamızı da kendimiz yaptık' diye konuştu.

PARÇALAR PİYASADA KULLANILABİLİR

Araçtaki tüm parçaların piyasada olan elektrikli araçlarda kullanılabileceğini söyleyen Tavukçu, 'Burada kullandığımız parçaların hepsini piyasada gördüğümüz elektrikli araçlarda kullanabiliriz. Yaptığımız motor sayesinde şehirlerarası çok karlı bir yolculuk geçirebiliriz. Karbonfiber malzeme bize ağırlık açısından büyük avantaj sağlıyor. İleride kullanacak teknolojiler için biz takım olarak hazırız' diye konuştu.

'YERİ GELDİ CİVATA SIKTIK, YERİ GELDİ LEHİM YAPTIK"

Ekibin kadın üyelerinden Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Özgenur Küçükel de, 'Takımda 10 kız öğrenci var ve geçen sene bu sayı daha azdı. Mühendislik fakülteleri genel olarak kız sayısının az olduğu fakültelerden ama bunu her sene kızların daha çok iş başarabileceğini kanıtlayarak sayıyı artırdık. Seneye 3 katı kadar olmasını planlıyoruz. Bu aracın yapımındaki, diğer projelerin yapımındaki her işte bulundum. Yeri geldi cıvata da sıktık, yeri geldi lehim de yaptık. Kızlar her şeyi başarabilir' diye konuştu.

YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Selçuk Bayraktar, Mustafa Varank, Üniversite, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARACA TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ - Son Dakika


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