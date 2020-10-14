Yerli Vedubox, global iletişimde ön plana çıkıyor - Son Dakika

Yerli Vedubox, global iletişimde ön plana çıkıyor

14.10.2020 10:55
Yerli Vedubox, global iletişimde ön plana çıkıyor, System.String[]

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Vedubox, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kullanılırken, online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi de sunuyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Vedubox, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kullanılırken, online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi de sunuyor.

Vedubox'tan yapılan açıklamada, platformun Türkiye'den dünyaya açılan bir teknoloji devi olmaya aday olduğu bildirildi.

Teknoloji çağı iş yapma biçimlerini büyük bir hızla dönüştürürken, Kovid-19 ile birlikte dijital dönüşümün hızı daha da arttı. Dijital dönüşümün öncelikli bileşenlerinden biri olan online iletişim, tüm dünyada eğitim ve çalışma hayatını yeniden şekillendiriyor. Sahneye çıkan çok sayıda platform ve yazılım, iş ve eğitim dünyasının online iletişim ihtiyacını karşılamak için farklı çözüm önerileriyle gündeme gelmeye başladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı, Türkiye'den dünyaya açılarak globaldeki varlıklarını genişletme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Zoom entegrasyonlu Vedubox, Türkiye'nin tek yüzde yüz bulut teknolojine sahip iletişim, e-eğitim, uzaktan eğitim, dijital eğitim ve ders yönetim sistemi. Online kurslar, video dersler, webinar ve sanal sınıf etkinlikleri Vedubox ile hızlı, pratik ve ekonomik şekilde gerçekleştirilebiliyor. Eğitim kurumları ve öğretmenler başta olmak üzere, internet üzerinden eğitim vermek isteyen herkese uygun gerek kurumsal gerek bireysel olarak kolay kullanılabilen ve güvenli bir servis sunuyoruz. Yurt dışına da online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyoruz."

Eğitimler ve video konferanslar online ortamda

Kullanıcılar Zoom'a giriş yapmadan Vedubox üzerinden Zoom kullanabiliyor. Video konferans ve webinar modüllerinde kullanıcılara Zoom'un lisanslı versiyonu ile entegre halde online eğitim, video konferans ve webinar hizmeti sunuluyor. Zoom, kullanıcılarına toplantı ortamı sağlarken Vedubox, bütünlüklü bir ofis görevi de görüyor.

Online platformlar arasında Vedubox, canlı toplantılar, video konferans, webinar, öğrenme yönetim sistemleri gibi özellikleri tek bir çatı altında toplamasıyla dikkatleri çekiyor. 300 binden fazla son kullanıcı ve 300 kurumsal müşterisiyle güçlü bir aktör olduğunu ispatlayan Vedubox ile her gün yüzlerce sanal sınıf ve video konferans gerçekleşiyor, binlerce öğrenci canlı derslere katılıyor. Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen hepsi bir arada konseptli platform, kullanıcılara her an, her yerden güvenli erişim olanağı sunuyor.

Kişisel veriler güvende

Vedubox, sağladığı içerikle iş yerlerine, eğitim verenlere ve eğitim alanlara güvenli bir ortam sağlıyor. Platformda kullanıcıların kişisel bilgileri, yüksek güvenlikli Microsoft Azure sunucularında saklanıyor.

Türkiye'nin önde gelen pek çok kurumsal firması Zoom ile entegreli Vedubox kullanarak kaliteli ve güvenli hizmet alıyor. Ayrıca Vedubox'un gizlilik politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde belirlenmiş durumda ve kullanıcıların verileri tamamen bu politika doğrultusunda korunuyor.

İngiltere, Almanya, Video, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli Vedubox, global iletişimde ön plana çıkıyor - Son Dakika Ekonomi

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