Son Dakika Haberleri: Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'da Sağlık Taraması

Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'da Sağlık Taraması

50 dakika önce

Yeryüzü Doktorları (YYD), Çad'ın başkenti Encemine'deki Maarif Okulları'nın öğrenci ve personelini muayene etti.

Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'da Sağlık Taraması, System.String[]
Yeryüzü Doktorları (YYD), Çad'ın başkenti Encemine'deki Maarif Okulları'nın öğrenci ve personelini muayene etti.

YYD Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 pediatri doktoru, bir aile hekimi ve bir diş hekiminden oluşan ekibin, 580 öğrenci ve 140 personeli sağlık taramasından geçirdiğini belirtti.

Muayenede sağlık problemi belirlenenlerin tedavilerinin yapılarak, gerekli ilaçların reçete edildiğini aktaran Ceyhan, Türkiye'den getirdikleri mobil diş ünitesiyle hastaların diş temizliği, dolguları ve çekimlerinin yapıldığını kaydetti.

Ceyhan, ayrıca okul personeline Hepatit B, C, HIV ve Sifilis testlerinin yapıldığını aktararak, "Proje, Çad ile sınırlı değil. 2019 yılı içerisinde 10 farklı ülkedeki Maarif okullarında sağlık taraması yapacağız." dedi.

Yeryüzü Doktorları Derneği 20 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 50'ye yakın ülkede sağlık hizmeti sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:55 Kaynak: AA

Ahmet Fatih, Ceyhan, Çad, Sağlık
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