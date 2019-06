Yeşil dalga hızla Almanya'yı sarıyor: Merkel artık en sevilen değil

ALMANYA'da siyaset hızla değişimden geçiyor. Her yapılan anket sonuçları, hükümet partileri CDU/CSU ile Sosyal Demokratları daha da ürkütüyor. SPD lideri Andrea Nahles'in istifasından sonra hükümetin ne kadar ayakta kalacağı şüpheli. Hükümetin büyük ortağı CDU'nun her ihtimale karşı cephe gerisinde hazır tuttuğu Friedrich Merz, "Bu hükümet yıl sonunu görmez" dedi. ARD'nin, "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" anketi ise hükümet ortaklarını çok daha fazla korkuttu. Ankete göre SPD hızla düşmeye devam ediyor. SPD'nin şu anda yapılacak yeni bir seçimde alacağı oy oranı yüzde 12. Ancak SPD'deki bu düşüş, CDU'ya da sıçramış durumda. Ankete göre CDU yüzde 25 oyla Yeşiller'in ardından ikinci sıraya gerilemiş bulunuyor.KARRENBAUER'İN YILDIZI HIZLA SÖNDÜ Daha aralık ayında CDU liderliği için çekişmeli geçen yarışta, iki güçlü aday arasından sıyrılıp çıkan Kramp Karrenbauer'in de yıldızı hızla sönüyor. ZDF'in yaptığı son ankete göre Kramp Karrenbauer önceki aya kıyasla tam 12 puan kaybederek en sevilen politikacılar sıralamasında sekizinci sıraya düştü.MERKEL BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDIBirinci sıradan hiç inmeyen Başbakan Merkel ise yerini Yeşiller'e kaptırdı. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck şimdi Almanya 'nın en popüler siyasetçisi. Parlamento 'nun en küçük partisi Yeşiller, parti olarak en alt sıradan en üst sıraya tırmandı. ARD anket sonuçlarına göre pazar günü Almanya'da seçim olsa Yeşiller yüzde 26 oyla sandıktan birinci parti çıkacak. Daha önce her seçim sonrası hükümete girebilmek için can atan Yeşiller, şimdi "Biz yedek lastik değiliz" diyor. Yükseliş sarhoşluğu içindeki Yeşiller, büyük koalisyonun bozulması durumunda kurulabilecek herhangi yeni bir koalisyonda yer almak yerine erken seçim çağrıları yapıyor.SPD, AfD'NİN DE GERİSİNDEAnketlerde aşırı sağcı AfD'nin de gerisine düşen SPD, krizden çıkmanın yollarını arıyor. Danimarka 'da sol bir ekonomi, ama sağ bir göç politikası izleyeceği kampanyasıyla sandıktan birinci parti çıkan Danimarka Sosyal Demokratları, Alman Sosyal Demokratlar'a örnek olabilir mi? SPD'nin geçici üçlü başkanından Malu Dreyer, bu soruya 'hayır' dedi. Dreyer, SPD için sığınma politikasının tabu olarak kalacağını, sığınma yasasından taviz vermeyeceklerini söyledi. SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de SPD olarak oy için insani bir mülteci politikasından vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.