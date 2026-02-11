Yeşil Dönüşümde 31,5 Milyar Lira Destek - Son Dakika
Yeşil Dönüşümde 31,5 Milyar Lira Destek

Yeşil Dönüşümde 31,5 Milyar Lira Destek
11.02.2026 14:11
Bakan Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşüm projelerine 31,5 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK aracılığıyla son 23 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı 4 bin 291 projeye ve 4 bin 318 bilim insanına toplam 31,5 milyar lira kaynak aktardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) iş birliğiyle TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda düzenlenen 'Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın ve UNIDO Türkiye Başkanı Süleyman Yılmaz da yer aldı. Program kapsamında, temiz teknolojiler alanında fark yaratan girişimcilere toplamda 2,4 milyon TL'yi aşan ödül takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bilime, teknolojiye ve girişimciliğe emek veren kadınların başarılarının daha da görünür hale geldiğini belirterek, "Bakanlık olarak, kadınların her alanda önünü açan ve liderlik etmelerini destekleyen kapsamlı politikalar hayata geçiriyoruz. 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı', kadınlara ihtiyaç duyduğu imkanlara erişimi sistemli hale getiren bir zemindir. Diğer yandan, geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulları oluşturarak yeni bir dönemi başlattık. Bu genelgeyle kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki gücünü artıracak politikaları, kurumlar arası koordinasyonla her ilde daha etkin biçimde uygulamaya koyuyoruz. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını geçtiğimiz temmuz ayında Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da katılımıyla gerçekleştirdik. Kurulumuz ile kadının güçlenmesine yönelik çalışmaları daha derinlikli ve sonuç odaklı ilerletmek için 5 tematik başlıkta alt komiteler kurduk. 'STEM Alanlarında Kız Çocukları ve Kadınların Güçlenmesi' bu alt komitelerden biridir. Bu kapsamda, 'STEM elçilerinin belirlenmesi' ile 'Bilim merkezlerine kız öğrencilerin katılımının teşviki' alanlarında uygulama önerileri geliştirdik. Bu çalışmalarla hedefimiz, kız çocuklarımızın ve kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında fırsatlara eşit biçimde erişmesini sağlamak" dedi.

'15 YAŞ ALTINA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GEREKLİ'

Sanal medya düzenlemesine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Artık sosyal medya yalnızca bir iletişim aracı değil; çocukların psikososyal gelişimini doğrudan etkileyen güçlü bir ekosistem haline geldi. Bugün birçok ülke, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için ciddi ve kapsamlı tedbirler alıyor. Biz de ülkemize özgü, dengeli ve uygulanabilir bir model geliştirmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda küresel örnekleri, özellikle İngiltere ve Avustralya'daki gelişmiş düzenlemeleri detaylı şekilde inceledik. Sivil toplum kuruluşlarıyla ve sosyal medya platformlarının temsilcileriyle düzenli istişareler gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli ve elzem olduğu kanaatine vardık. Nitekim benzer şekilde pek çok ülke de bu alanda somut adımlar atmaya başlamış durumda. Fakat gençler son zamanlarda şu soruyu soruyor, 'Oyunları yasaklayacak mısınız?' Buradan genç kardeşlerime bunu açık ve net şekilde söyleyeyim; hayır, oyunları kapatmak, toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok. Ancak bazı çevrelerin bilinçli şekilde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu dezenformasyona teslim olmayacağız. Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında, ulaşılabilir bir yasal temsilciyle kullanıcı haklarını koruyan bir sisteme geçmek istiyoruz. Bir sorunla karşılaşıldığında muhatabı belli, süreci hızlı ve sonuç alıcı bir düzen kurulmasını istiyoruz. Bazı çevrelerin bu hassas konuyu 'yasak geliyor' diye sunmasını doğru bulmuyoruz."

'YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYINI YÜZDE 62'YE TAŞIDIK'

Bakan Kacır, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda 2012'den bu yana yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre başlıklarında toplam 2,1 trilyon lirayı aşan proje büyüklüğüne sahip 16 bin 641 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirtti. Bakan Kacır, "Sadece geçtiğimiz yıl teşvik sistemimizle 6 bin 716 megavat güneş enerjisi ve 5 bin 9 megavat rüzgar enerjisi yatırımının önünü açtık. Enerji arz güvenliğimizi yerli, milli ve doğa dostu kaynaklarla tahkim etmek üzere elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 62'ye taşıdık. Elbette, yeşil dönüşümün dev bir sanayi hamlesine dönüşebilmesi için girişimcilerimizin finansmana erişimi kritik önem arz ediyor. Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz, 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi', 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ve 'Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' ile 1 milyar doları aşan uluslararası finansmanı sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve teknoloji girişimlerimizin hizmetine sunduk. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası Grubu ile 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurduk. Yeşil Dönüşüm Programı ile de imalat sanayimizdeki firmaların döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, karbon salınımını azaltmaya dönük yatırım projelerine stratejik teşvik sunuyor, 226 milyon liraya kadar nakit destek, yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz" diye konuştu.

'YEŞİL TEKNOLOJİLER ALANINDA 235 GİRİŞİMİ DESTEKLEDİK'

Bakan Kacır, "TÜBİTAK aracılığıyla son 23 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı 4 bin 291 projeye ve 4 bin 318 bilim insanına toplam 31,5 milyar lira kaynak aktardık. Yeşil teknoloji girişimlerimizin sayısını artıracak, binlerce genç girişimcimizin hayallerini önce projelere, ardından dünyaya açılan güçlü girişimlere dönüştürmesini mümkün kılacak uçtan uca destek mimarisini; Ar-Ge merkezleriyle, teknoparklarla, fonların fonu mekanizmalarıyla, nitelikli insan kaynağını geliştirme programlarıyla oluşturduk. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin hamisi TÜBİTAK BiGG Programı ile yeşil teknolojiler alanında 235 girişimi destekledik. Bugün bizi bir araya getiren Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı ile de temiz teknoloji girişimlerinin ihtiyaç duyduğu desteği bütüncül bir anlayışla kendilerine sunuyoruz. Genç girişimcilerimizin doğru iş modelini kurmalarına, ürünlerini ve hizmetlerini yatırımcıyla, sanayiyle, doğru paydaşlarla buluşturmalarına imkan sağlıyoruz. Programın geçtiğimiz yıl açtığımız 8'inci çağrısına 96 girişim başvurdu. Teknoloji, pazar, ürün ve ekip boyutlarında yapılan titiz değerlendirmeler neticesinde 39 takım hızlandırıcı programa katılmaya hak kazandı. Bugün ödül törenimizi hayli anlamlı bir günde, 'Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde gerçekleştiriyoruz. Yarı finale yükselerek hızlandırma programına katılan 39 takımımızın 17'sine kadın girişimcilerin liderlik ediyor olması, kadınların bilim ve teknolojide liderlik yürüyüşümüzde üstlendikleri büyük rolün göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

