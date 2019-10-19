Son Dakika Haberleri: Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı
Son Dakika Spor Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı

Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı

2 saat önce

Isparta'da U-14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor-Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.

Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı, System.String[]

Isparta'da U-14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor-Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.


Isparta U-14 Futbol Ligi A Grubu'na dahil maçta IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Gençlerbirliğispor karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçta minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdiler. Isparta Milli Egemenlik sahasında oynanan maça minikler Türk bayrağı ile sahaya çıkarak asker selamı verdiler. Miniklerinin bu davranışı sporcu velileri ve sporseverlerden büyük alkış aldı. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esenyurt'ta intikam cinayeti
Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]