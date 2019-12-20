Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi - Son Dakika Spor

Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi

6 saat önce

Futbol dünyasının yıldızları Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsullerini satın alarak lösemili çocuklara destek oldu.

Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi, System.String[]

Futbol dünyasının yıldızları Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsullerini satın alarak lösemili çocuklara destek oldu.

LÖSEV tarafından Seferihisar'da kurulan Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsulleri lösemili çocuklar yararına kullanmak üzere futbol dünyasının yıldızları tarafından satın alındı. Vakfa destek olan Milli Takım ve Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal önderliğinde hareteke geçen spor ve iş dünyasından isimler çocuklar için destek yağdırdı. Mehmet Topal'ın yanı sıra Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz, Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Umut Nayir ve Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Batur Altıparmak, Ebru Erbaş, Gökçe Sürmeli, Şayna Kaynar, Songül Durur Zevzir, Mert Nayır ve Özlem Dolu ilk mahsül olan 2 ton mandalinaları satın alarak farklı kurumlara gönderdi.

ZUHAL ÖN: FARKINDALIK YARATMAK KONUSUNDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Satın aldıkları mandalinaları; huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi farklı kurumlara dağıtılırken, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön destekçilere teşekkür etti. Zuhal Ön yaptığı açıklamada, LÖSEV'in mandalina hareketinin sağlıklı gıdada farkındalık yaratmak konusunda büyük önem taşıdığını ve LÖSEV Seferihisar Çiftliğinde yetiştirilen tarım ilaçsız, gazsız, kimyasal katkısız, parafinsiz doğal mandalinaların herkese şifa dağıtmasını dilediklerini ifade etti.


Mehmet Topal, Seferihisar, Futbol, LÖSEV, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim
Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok

Son Dakika Haberleri
16:46 Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti - Son Dakika Spor
16:30 Olcay Şahan'dan derbi yorumu! - Son Dakika Spor
16:30 SON DAKİKA | Hatayspor Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
16:30 Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı! "Atmosferi iyi bilirim..." - Son Dakika Spor
16:18 Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor - Son Dakika Spor
15:31 Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Son Dakika Spor
15:24 Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:54:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]