Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi

Futbol dünyasının yıldızları Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsullerini satın alarak lösemili çocuklara destek oldu.

ZUHAL ÖN: FARKINDALIK YARATMAK KONUSUNDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Satın aldıkları mandalinaları; huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi farklı kurumlara dağıtılırken, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön destekçilere teşekkür etti. Zuhal Ön yaptığı açıklamada, LÖSEV'in mandalina hareketinin sağlıklı gıdada farkındalık yaratmak konusunda büyük önem taşıdığını ve LÖSEV Seferihisar Çiftliğinde yetiştirilen tarım ilaçsız, gazsız, kimyasal katkısız, parafinsiz doğal mandalinaların herkese şifa dağıtmasını dilediklerini ifade etti.