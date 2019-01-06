Son Dakika Haberleri: Yeşilçam Filmlerinin Unutulmaz Melodileri Klasik Araçlarda Yankılandı

Yeşilçam Filmlerinin Unutulmaz Melodileri Klasik Araçlarda Yankılandı

1 saat önce

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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodileri klasik araçlarda yankılandı
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodilerinin efsane ismi plaklarını imzaladı
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Yeşilçam film müziklerinin efsanevi ismini konuk etti

İSTANBUL - Yeşilçam film müziklerinin efsanevi ismi Zafer Dilek, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz melodilerinin yer aldığı plaklarını imzaladı. "Çarşambayı Sel Aldı", "Dilo Dilo Yaylalar ve, Gardrop Fuat gibi film müzikleri hafızalara kazınan Dilek'in besteleri bu sefer klasik araçlardan yankılandı.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Yeşilçam film müziklerinin efsanevi ismini konuk etti. Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz melodilerini yapan Zafer Dilek, Kadıköy'deki İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne konuk oldu. "Çarşambayı Sel Aldı", "Dilo Dilo Yaylalar", gibi besteleriyle Yeşilçam'ın bir parçası haline Zafer Dilek, etkinlikte hem bestelerini çaldı hem plaklarını imzaladı. Etkinlik sonrası klasik araçları inceleyen Dilek, gönüllerde yer bulan bestelerini klasik araçların teyplerinden dinleyerek nostalji yaptı.
Klasik otomobil içerinde 45'lik plak çalan Müzisyen Zafer Dilek: "Filmlerin ana unsurlarından biri de müziktir. Eskiden filmler sahnede oynanırken sessiz dönemler yaşanmış. Fakat sesli olduktan sonra müzikte işin içine girmiş tabi iş bize düşüyor. Eski ağabeylerimizi meslektaşlarımız bunu yapmaya çalışmışlar. Zaman içerisinde belli bir gelişim süreci yaşamış hem imkanlar hem de teknoloji açasından. Ben aslında bu yaptığım işleri sinema amaçlı yapmadım. Fakat gerçekten sinema amaçlı olarak düşünülen yapımlarda müzik unsuru olarak benim yaptığım işlerin düşünülmüş olması beni gururlandırıyor, sevindiriyor" dedi.
Zafer Dilek'i misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay: "İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bu güne kadar Yeşilçam' a saygı çerçevesinde birçok aktivite organize ettik. Biz klasik otomobilleri seviyor ama aslında bir dönemi seviyoruz. Zafer Dilek'te 1970'li yılların özellikle Yeşilçam sinemasında görünmeyen gizli kahramanlardan biri özellikle komedi filmlerinin Kemal Sunal, Şener Şen gibi büyük isimlerin filmlerine büyük renk katmış, farklı bir boyut getirmiş isim. Zafer Dilek örneğin bir parçası Kemal Sunal filminde bir karakterle anılabiliyor. Gardırop Fuat misal". Bu insanlar mutfaktaki çok büyük isimler filmlere renk katmışlardır. Onun için onlara bir nevi vefa borcunu ödemek adına, o günleri anmak adına bugün kendisini konuk ettik" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:58 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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