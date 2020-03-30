Yeşilcam'ın gülen yüzüydü: Halit Akçatepe anılıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yeşilcam'ın gülen yüzüydü: Halit Akçatepe anılıyor - Son Dakika Magazin

Yeşilcam'ın gülen yüzüydü: Halit Akçatepe anılıyor

6 saat önce

Aslen Ordu Ünyeli olan Akçatepe, 1 Ocak 1938'de oyuncu anne ve babanın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Yeşilcam'ın gülen yüzüydü: Halit Akçatepe anılıyor, System.String[]

Aslen Ordu Ünyeli olan Akçatepe, 1 Ocak 1938'de oyuncu anne ve babanın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası "Hababam Sınıfı" filmlerinde "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe, annesi ise Yeşilçam filmlerinin aranan "anne" karakteri Leman Akçatepe idi.


İki ağabeyi olan Akçatepe, 1942'de henüz 5 yaşındayken "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol alarak, oyunculuğa ilk adımını attı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne giren sanatçı, ilk filminden 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda çocuk oyuncu olarak yer aldı.


Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1960'da başladı


Akçatepe, ilk eğitimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Refik Halit Karay Mektebinde aldı. Ailesi tarafından oyuncu olması istenmeyen ünlü sanatçı, Saint Benoit Fransız Lisesinde öğrenim gördükten sonra babasını kırmamak adına Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde bir yıl okudu.


Akademideki eğitimini bitirmeden yedek subay olarak vatani görevini tamamlayan Akçatepe, askerden döndükten sonra hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldı. O yıllarda derslere girmek yerine üniversitenin Talebe Birliği'nin gençlik tiyatrosuna yazılan sanatçı, birçok oyunda amatör oyuncu olarak bulundu.


Daha sonra Muammer Karaca Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Akçatepe, bu dönemde de edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.


Akçatepe, profesyonel olarak ilk kez tiyatro oyunculuğuna 1960'da "Sel" adlı piyesle adım attı ve Devekuşu Kabare'de olduğu dönemde Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi birçok usta isimle birlikte çalıştı.


Yeşilçam'a ise Sandık Şendil'in kendisini ikna etmesiyle "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı filmle giren Akçatepe, bir röportajında tiyatro hayatına ilişkin şunları söylemişti: "O zamanlar tiyatrodan başka bir şey düşünemezdim. Sanki dünyada bir ben, bir de tiyatro vardı. Başka bir sanat dalı olamazdı. Profesyonel olarak ilk defa 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıktım. Yıl 1960... Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol aldım. Benim kadar çok tiyatro değiştiren artist yok gibidir. Ama ne yapayım huyum böyle... En ufak bir rahatsızlık, anlaşmazlık gördüğüm an oradan kaçarım."


1970'li yıllarda Ertem Eğilmez filmlerinin aranan yüzü oldu


Daha sonra Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'le beraber "Üç Arkadaş" filminde rol alan sanatçının yolu, 1970'li yılların başında Ertem Eğilmez'le kesişti. Sırasıyla "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" isimli yapımlarda yan rollerde oynayan sanatçının bu filmlerdeki tiplemeleri de izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.


"Tatlı Dillim" filminde, 1962'de evlenip 1981'de boşandığı Tülin hanımdan olan Itır ve Ebru adlarındaki kızlarıyla rol alan ve büyük bir çıkış yakalayan Akçatepe, Ertem Eğilmez filmlerinin aranan yüzü oldu.


Akçatepe, 8 Nisan 1972 tarihli Ses Dergisi'ne verdiği demeçte, sinema oyunculuğuna dair, "Yıllar boyu bir aptal aşık gibi tiyatroya sarılmışım. Şimdi ise bir sinemanın var olduğunu biliyorum, öğrendim. Bundan sonraki çabam sinemada bir Halit Akçatepe'nin var olduğunu ispat etmek olacak. Çalışmam, çok çalışmam gerekiyor. Ama ben bu uğraşta galip geleceğimi, biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.


Rıfat Ilgaz'ın romanından Umur Bugay tarafından senaryosu uyarlanan 1975 Ertem Eğilmez yapımı "Hababam Sınıfı" sinema filminde "Güdük Necmi" karakterini canlandıran Halit Akçatepe, bu film serisinden sonra unutulmaz isimlerin arasına girdi. Usta oyuncu, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi kocaman bir aileye sahip olduğu Arzu Film'den daha sonra ayrılarak, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başlangıç yaptı. Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren de "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" gibi çok izlenen televizyon dizilerine imza attı.


Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı


Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar'la birlikte değer görülen Akçatepe, 2013'te Cem Davran, Melis Tüzüngüç, Defne Samyeli ve Mesut Yar'la "Babam Sınıfta Kaldı" isimli dizi için kamera karşısına geçti.


"Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarında da imzası bulunan usta oyuncu, son olarak 2014'te " Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde oynadı.


Genellikle duygusal komedilerde karakter rollerini canlandıran sanatçı, yarım asrı geçkin sanat hayatında 70'ten fazla sinema filminin yanı sıra birçok reklamda rol aldı. Türk seyircisinin gönlüne canlandırdığı unutulmaz karakterlerle taht kuran Halit Akçatepe, kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşındayken 31 Mart 2017'de vefat etti. Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Halit Akçatepe, İstanbul, Anne, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:17 

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı         
23:52
Haluk Levent Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı         
23:48
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi         
23:30
Mesut Özil baba oldu Mesut Özil baba oldu         
23:12
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi         
22:57
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği         
22:55
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz         
22:47
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı         
22:33
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım         
22:26
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 00:59:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilcam'ın gülen yüzüydü: Halit Akçatepe anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]