Yeşilçam oyuncusu Leyla Somer, köpeklere torpil atan çocuğu tokatladı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Leyla Somer köpeklere torpil atan çocuklara tokat attı. O anlar saniye saniye kayda alındı.
İstanbul Esenyurt'ta oturan Yeşilçam'ın eski yıldızlarından Leyla Somer evinin önüne sokak hayvanları için bir barınak yaptı. İddiaya göre mahalle sakinleri bu durumdan rahatsız oldu ve Somer'den barınağı kaldırmasını istedi.
Belli süre sonra çocuklar Leyla Somer'in baktığı köpeklere torpil attı. Leyla Somer torpil atıldığını duyunca öfkelenip çocukların yanına gitti. Çok sinirlenen Somer köpeklere torpil atan çocuklara önce bağırdı sonra birkaç defa tokat attı. O anları başka bir mahalle sakini kayda aldı.
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