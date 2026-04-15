Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Haberin Videosunu İzleyin
15.04.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Yeşilçam’da “Bayan Bacak” lakabıyla tanınan Serpil Örümcer, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını belirten usta sanatçı, “Çok zor durumdayım, çok az sürem var” sözleriyle dikkat çekti.

1970’li yıllarda mankenlik, oyunculuk ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Serpil Örümcer, bu kez yaşadığı zor günlerle gündeme geldi. Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden usta isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek istedi.

“ÇOK ZOR DURUMDAYIM”

Kendi çektiği video ile takipçilerine seslenen Örümcer, içinde bulunduğu durumu açık sözlerle dile getirdi. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle büyük bir çıkmazda olduğunu ifade etti.

Oturduğu evin kentsel dönüşüme girdiğini belirten usta sanatçı, artan kira fiyatları karşısında çaresiz kaldığını söyledi. Yeni bir ev tutacak maddi gücünün olmadığını dile getirdi.

“ÇOK AZ SÜREM VAR”

Sözleriyle dikkat çeken Serpil Örümcer, “Ben 1970 seneleri ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Şu anda çok zor durumdayım. Kiraları verecek gücüm yok. Çok da az bir sürem var” diyerek yardım talebinde bulundu.

Serpil Örümcer, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:52:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.