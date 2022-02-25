Yeşilova Belediye Başkanı ve eşini silahla yaralayan sanığa 11 yıl 27 ay hapis cezası - Son Dakika

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'i silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 11 yıl 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Evren E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan D.B, K.A, Ş.G. ile diğer tutuksuz sanıkların avukatları ve Şenel ailesinin avukatları salonda hazır bulundu. Belediye Başkanı Şenel ile eşi duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatları, savunmalarında olayı gerçekleştiren sanıkların önce fikren hazırlık yaptıklarını, ardından harekete geçtiklerini, silah temini gibi her detayın düşünüldüğünü, Şenel'e duyulan öfkenin kullanılan mermi sayısından belli olduğunu öne sürdü.

Şenel'in avukatları, D.B, Ş.G ve K.A'nın tutuklanmasını talep ederek sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Evren E. ise savunmasında "Takdiri mahkemenize bırakıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Belediye Başkanı Şenel'e yönelik eylemi nedeniyle sanık Evren E'nin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ve Fatma Şenel'i silahla kasten yaralamadan 11 yıl 27 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanıklardan B.E. ile M.E.Ş'ye "suçluyu kayırma"dan 5 ay hapis cezası verilmesine ve haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

G.K'yi de aynı suçtan 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıklar M.S.K, D.B, K.A, Ş.G. ve L.A'nın beraatini kararlaştırdı.

Olay

Yeşilova Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, 20 Nisan 2020'de kendilerini polis olarak tanıtan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının, "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi nedeniyle yapıldığı bildirilmişti.

Olayın ardından otel işletmecisi Evren E. ile Ş.G. ve D.B. tutuklanmıştı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan Evren E. hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar hakkında ise 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.