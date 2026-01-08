Burdur'un Yeşilova ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle cami minaresinin kubbesi yerinden koptu.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle köyde bulunan caminin minaresi zarar gördü. Minarenin kubbesi yerinden koparken düşme tehlikesine karşı çevrede güvenlik önemi alınırken cami geçici olarak ibadete kapatıldı. - BURDUR
Son Dakika › 3-sayfa › Yeşilova'da Rüzgar Minare Kubbesini Kopardı - Son Dakika
