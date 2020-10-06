Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında toplanarak Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısını gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında toplanarak Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısını gerçekleştirdi. Meclisinde açılışında konuşan Belediye Başkanı Çınar, 'İki Devlet Tek Millet' anlayışıyla Azerbaycan'ın yanında yer aldıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Eylül Ayı Olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım sitelerinden canlı yayınlanan toplantının açılışında Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "30 yıla yakın bir süredir Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan bir milyon Azerbaycanlı kardeşimizi yurtlarından sürerek katliamlar yapmış olup, 27 Eylül'de yeniden bu saldırılarını tekrarlayarak uluslar arası hukuku çiğnemiştir. Türk Milleti olarak " İki devlet tek millet" anlayışı ile can Azerbaycan'ın haklı davasında her daim yanında olduğumuzu belirtir, bu uğurda Hakk'a yürüyen asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah gardaşlarımızı muzaffer etsin diyorum" dedi.

"Tablet bağış kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere tablet bağış kampanyasını başlattıklarını söylerken, " İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destek ve katkılarıyla, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklarımıza verilmek üzere 'Çocuklarımızın Eğitimi İçin, Bir Tablet Bağışla Eğitimin Kalbine Dokun' temalı kampanyamızı başlattık. Yeşilyurt Belediyesi olarak projeye 200 adet tablet bağışladık. İnşallah hayırseverlerimizin, eğitim gönüllülerimizin, siyasi partilerimizin, iş insanlarımızın, meclis üyelerimizin, basın kuruluşlarımızın ve değerli hemşerilerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin EBA Sistemi üzerinden uzaktan eğitim görmesini sağlayacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle ilçemizin 44 farklı noktasına EBA Destek Noktası kuracağız. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak adına başlattığımız bu kampanyamıza herkesin destek vermesini bekliyoruz. İlçe genelinde sayısını 8'e çıkardığımız Millet Kıraathanelerimiz, Bilgi Evlerimiz, Kültür ve Sanat Merkezlerimizle gençlerimizin eğitim hayatına ciddi katkılar sunup verimli çalışmalar yapıyoruz. 40'a yakın öğretmen kadromuzla her yaştan vatandaşımıza kaliteli ve güzel eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin daha fazla okuması ve kendilerini geliştirmeleri için eğitim hizmetlerinde örnek alınan ve farkındalık oluşturan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi 2021 Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifelerinin görüşülmesine yönelik teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi 2021 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programını görüşerek onayladı.

"2020 yılı için belirlediğimiz hedeflerin birçoğunu gerçekleştirdik"

Stratejik Plan ve Performans Programıyla ilgili konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geçen yıl ki stratejik planımıza göre bu yıl gerçekleştirmeye hedeflediğimiz birçok çalışmamıza ulaştık. Şu anda öngördüğümüz gibi gidiyor, önümüzdeki yıl da inşallah aynı şekilde hem stratejik plana uygun hem de performans programı çerçevesinde hareket edeceğiz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kadim Çırmıhtı'nın tarihi zenginliklerini ön plana çıkarmak adına sürdürdüğü 'Restorasyon ve Dönüşüm' projeleri kapsamında ki Ahmet Çalık Tekstil Müzesine, Çalık Denim Tekstil San. Tic.A.Ş. tarafından 360 Bin TL. bağış teklifini, Tekstil Müzesinde ki restorasyon ve yapım işlerinde kullanılmak üzere şartlı bağış olarak kullanılmasını görüşüp onayladı.

Tecde mahallesi 'Musa Sokağı' isminin geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Malatya'nın renkli simalarından Mercedes Kadir (Fatih Kaydı) olarak değiştirilmesine yönelik gündem maddesi ile CHP Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Atalar Mahallesinin isminin Haçova olarak değiştirilmesi ve İkizce Mahallesinin Ankara asfaltından ayrılan yola Hüseyin Atılgan isminin verilmesi önergeleri Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

Gündemdeki imar maddelerinden birçoğunu görüşüp onaylayan, yedi maddenin ertelenmesine, beş maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine de karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı 2. Toplantısını 8 Ekim Perşembe günü saat 10: 00'da Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı - Son Dakika

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