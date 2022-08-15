Yeşilyurt'ta restore edilen tarihi evler turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta restore edilen tarihi evler turizme kazandırılıyor

15.08.2022 14:53
Yeşilyurt'ta restore edilen tarihi evler turizme kazandırılıyor

Yeşilyurt Belediyesince hayata geçirilen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile tarihi evler restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Yeşilyurt Belediyesince hayata geçirilen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile tarihi evler restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Mahallesi'nde yıpranmış ve eskimiş binalarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Çınar, 2019'da başlattıkları "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında prestiji ve cazibesi artan sokakların tarihi dokusunu ön plana çıkartıp, turizme kazandırdıklarını ifade etti.

Proje kapsamında ilçede 169 binanın geleneksel hüviyetine kavuşturulduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"İlçemizin çehresinin değişmesine neden olan sokak sağlıklaştırma projelerimiz kapsamında Çırmıhtı'da 39, Gündüzbey'de 26, Yakınca'da 31, Bostanbaşı'nda 7, Konak'ta 4, Kaynarca, Çarmuzu ve Kiltepe'de 62 binanın restorasyonu tamamlanırken, 8 binada ise çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılından bugüne kadar ki 3,5 yıllık dönemde toplam 169 binanın dış cephesini yenileyerek sokaklarımızın daha temiz ve düzenli olmasını sağladık. Malatya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin geleneksel sokaklarımızı ve binalarımızı görmelerini sağlayıp, tarih kokan bölgelerimizi turizme kazandırmak içinde çok ciddi adımlar atıyoruz. Amacımız, kültür mirası olan tarihi evlerimizi ve konaklarımızı korumak, sokaklarımızın daha renkli hale getirmek ve köklü tarihimizi bugünden geleceğe taşımaktır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak içinde yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta restore edilen tarihi evler turizme kazandırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta restore edilen tarihi evler turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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