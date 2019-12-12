Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçını kazanmak istiyor - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçını kazanmak istiyor

6 saat önce

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 17. haftasında oynanacak Altındağ Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçını kazanmak istiyor, System.String[]

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 17. haftasında oynanacak Altındağ Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.


Teknik Direktör Mehmet Ak yönetiminde yapılan antrenman bütün futbolcular katılırken, takımda morallerin yüksek olduğu görüldü. Oyuncularına ilk yarının son maçı olan Altındağ karşılaşmasını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirten Mehmet Ak, herkesin bu maça iyi hazırlanması talimatını verdi.


ASMYD'den ziyaret


Bu arada turuncu-yeşilli takımı antrenman öncesi ziyaret eden Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği yönetimi, bu haftaki Altındağ maçında başarılar diledi. ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik teknik sorumlu Ak'a çiçek vererek, takımın başarısında dolayı tebrik etti. Çelik, Altındağ maçında takıma güvendiklerini dile getirerek, "Size ve takıma güveniyoruz. Yeşilyurt Belediyespor son haftalardaki mücadelesiyle bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu sezon başarılı işlere imza atacağına inanıyoruz. Altındağ maçında da başarılar diliyoruz" dedi.


Mehmet Ak ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, ASMYD yönetimine teşekkür etti. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Altındağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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