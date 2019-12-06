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Yeşilyurt Belediyespor Nazilli Belediyespor maçı için kenetlendi

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 1-0'lık Kelkit Belediyespor yenilgisiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 16.haftasında iç sahada oynanacak Nazilli Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor Nazilli Belediyespor maçı için kenetlendi, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 1-0'lık Kelkit Belediyespor yenilgisiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 16.haftasında iç sahada oynanacak Nazilli Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.


Mehmet Ak yönetiminde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve haftayı 17.sırada kapatan turuncu yeşilliler, ligin 16. haftasında sahasında oynayacağı Nazilli maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu yeşillilerde tek hedef ligin ilk yarısında kalan son 2 maçı da kazanarak devre arasına moralli girmek.


Nazilli Belediyespor maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak'ın öğrencileri oldukça kritik bir viraj niteliği taşıyan Nazilli müsabakasını kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Nazilli Belediyespor müsabakası 8 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Bu arada takımın teknik sorumlusu Mehmet Ak, taraftara seslenerek zorlu Nazilli Belediyespor maçında kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.


Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Ak, "Bu sezonun belki de en zor maçına çıkacağız. Kazanırsak önümüzü daha net görebileceğiz. Bu anlamda taraftarımıza büyük görevler düşüyor. Lütfen Malatyalılar bu maçta stadı hınca hınç doldursunlar" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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