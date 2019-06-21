Yeşilyurt'ta da sel böyle gelmiş
1 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran günü Çamlıktepe mahallesi ile birlikte şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yer olan Yeşilyurt mahallesinde yaşanan selin de görüntüleri ortaya çıktı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesinde 18 Haziran günü Çamlıktepe mahallesi ile birlikte şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yer olan Yeşilyurt
mahallesinde yaşanan selin de görüntüleri ortaya çıktı. Araklı'da 7 kişinin ölümü 3 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken, şiddetli yağışlar sonrası oluşan selden en fazla etkilenen ikinci yer olan Yeşilyurt mahallesinde de hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yeşilyurt Deresi'nin şiddetli yağışlar sonrası taşması ve selin geliş anı ise ilk kez ortaya çıktı. Tıpkı Karadere
gibi bölgenin önemli derelerinden biri olan Yeşilyurt Deresi'nde yağışların hemen ardından oluşan sel çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntüler selin boyutunu gözler önüne seriyor.
(Yusuf Genç/İHA)
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