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Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı - Son Dakika

Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı

04.07.2021 09:56
Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyaretleri sırasında tespit edilen yetim ve öksüz çocuklara önce belediyenin giyim mağazası tarafından giysi desteği sağlanıyor, ardında da isteyenler Bağlar Belediyespor'un futbol alt yapısına alınıyor.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyaretleri sırasında tespit edilen yetim ve öksüz çocuklara önce belediyenin giyim mağazası tarafından giysi desteği sağlanıyor, ardında da isteyenler Bağlar Belediye spor'un futbol alt yapısına alınıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede bulunan yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmak için örnek bir çalışma başlattı. Başkan Beyoğlu'nun mahalle ve ev ziyaretleri sırasında anne veya babalarını kaybettikleri tespit edilen çocuklar kayıt altına alınarak önce ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları karşılanıyor. Daha sonra çocukların giysi ihtiyacı belediyenin giyim mağazası üzerinden yerine getiriliyor. Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla, isteyen çocuklar Bağlar Belediyespor'un çeşitli spor branşlarındaki alt yapısına alınıyor.

Bayram öncesinde çocukların yüzü güldürülüyor

Çoğunluğu yetim ve öksüzlerden oluşan 31 çocuğa yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Bağlar Belediyesi'nin giyim mağazası aracılığıyla yazlık giyim desteği sağlandı. Organizasyona Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu ile çocuklar ve aileleri katıldı. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik giyim desteğinin bayrama kadar devam edeceği kaydedildi.

"Tüm çocukları mutlu gönderin"

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyoğlu, mağaza yöneticilerine, "Buraya gelen çocukların tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu gönderin" talimatını verdi.

Organizasyona büyük ilgi gösteren çocukların aileleri, anlamlı destek nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı
Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı
Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Futbol, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı - Son Dakika


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