Yılbaşı ağacı projesiyle kansersiz yaşama destek verilecek - Son Dakika

Fairmont Quasar Istanbul, Kansersiz Yaşam Derneği ile gerçekleştirdiği yılbaşı ağacı projesiyle kanser hastası çocukların tedavilerine ve yeni yıl dileklerinin gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Derneğin Eş Başkanı Zeynep Yılmaz tarafından süslenen yılbaşı ağacı projesiyle kanser hastası çocukların yaşamlarına can suyu olmak hedefleniyor.

Proje kapsamında otel misafirleri ve ziyaretçiler lobideki yılbaşı ağacında yer alan kare kodunu okutarak diledikleri miktarda bağışta bulunabilecek. "Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi 14 Aralık'ta düzenlenen davet ile tanıtıldı.

Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, Eş Başkanı Zeynep Yılmaz ve Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdürü Nicolas Kipper ev sahipliğinde düzenlenen davete Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Medya Entegre Projeler Direktörü Yağmur Kalyoncu ve çok sayıda davetli katılarak proje için bağışta bulundu.

Etkinlikte yetenekli mutfak ekibi tarafından hazırlanan lezzetlerin tadımından sonra ünlü Astrolog Nigar Bostan ile "2022 Yılının Astrolojik Şifreleri" üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Davete, DJ Yakar Allevici yılbaşı ruhunu yansıtan müzikleri ile renk kattı.

OTEL ZİYARETÇİLERİ VE ÇALIŞANLARI DA DESTEK VEREBİLECEK

Kansersiz Yaşam Derneği yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesine dileyen otel ziyaretçileri ve otel çalışanları 8 Ocak'a kadar katkı sağlayabilecek.