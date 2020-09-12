Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 25

Gelen son dakika haberlerine göre 'Yıldırım 10-Norduz' operasyonu şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği 'Yıldırım 10-Norduz' operasyonunda, şehit olan 1'ü yüzbaşı 3 asker için gece saatlerinde Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

'Yıldırım 10-Norduz' operasyonu şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği 'Yıldırım 10-Norduz' operasyonunda, şehit olan 1'ü yüzbaşı 3 asker için gece saatlerinde Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler, dualarla memleketlerine uğurlardı.'Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, evli ve 2 çocuk babası olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top (38), evli bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar (29) ile evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar (30) şehit oldu. Şehit askerler için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda gece saatlerinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, siyasi parti temsilcileri, asker, polis ve şehit Uyar'ın eşi Pınar Uyar katıldı. Güçlükle ayakta durabilen şehit Uyar'ın eşini kadın askerler teselli etmeye çalışırken, asker kıyafetiyle törene katılan şehidin 1 yaşındaki oğlu Efe Uyar'ı da kadın askerler kucağına aldı.Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu, ardından özgeçmişleri okundu.

Duaların okunmasının ardından şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'a, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar Hatay'a, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ise memleketi Eskişehir'e uğurlandı.

Jandarma, Tören, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor         
17:56
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu         
16:08
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı         
14:27
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Kadın yöneticiyi hamile olduğu için işe almayan şirkete ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 15 bin TL ceza kesildi Kadın yöneticiyi hamile olduğu için işe almayan şirkete ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 15 bin TL ceza kesildi         
11:51
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Son Dakika: Cari denge temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi         
09:59
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı         
09:27
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı         
08:15
Doğu Perinçek'in oğlu Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamasında torpil yapıldığı iddialarını yalanladı Doğu Perinçek'in oğlu Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamasında torpil yapıldığı iddialarını yalanladı         
07:40
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 06:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei