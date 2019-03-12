Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Banliyö Trenini Kullandı

Yıldırım, Banliyö Trenini Kullandı

8 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'den Halkalı'ya kadar banliyö trenini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'den Halkalı'ya kadar banliyö trenini kullandı.

Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Kartal'dan Maltepe İstasyonu'na geldi.

Yıldırım daha sonra Maltepe İstasyonu'nda makinist koltuğuna oturak Halkalı İstasyonu'na kadar banliyö trenini kullandı.

Ayrıca Yıldırım, Kartal Kültür Kolejlerini ziyaret etti. Yıldırım burada öğrencilerle birlikte langırt oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:10 Kaynak: AA

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