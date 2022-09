YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ, GÖREVDEKİ 41 AYINI DEĞERLENDİRDİ

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 41 aylık görev sürecini değerlendirdi. Başkan Yılmaz, Yıldırım'ı modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek ve insanları mutlu bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 41 aylık görev sürecini değerlendirdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Ne varsa Yıldırım'da Var' temasıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın ana sorunlarını tüm boyutlarıyla çözüm odaklı ele aldıklarını vurgulayarak, 'Her şehrin olduğu gibi Yıldırım'ın da alt yapı ve üst yapı ile ilgili çözüm bekleyen problemleri vardı. Bunların çözümü için ilk olarak, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızın da desteğiyle Yıldırım için daha fazla kaynak oluşturma gayretine girdik. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak; tasarrufu, verimliliği, dijitalleşmeyi ve çevre duyarlılığını en üst seviyede tutarak, kurumsal altyapımızı güçlendirecek uygulamaları hayata geçirdik. Bu anlayışımızı da kentin ana unsuru olan insanı merkez alan 'Yeni Yıldırım Yaklaşımı' olarak adlandırdık. Hedefimiz Yıldırım'da yaşayan 653 bin 307 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. 'Halka hizmet hakka hizmettir' şiarıyla temel yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültürel varlıkların korunmasına kadar her alanda gayretle çalışıyor ve değerlerin şehri Yıldırım'a hizmet üretiyoruzö dedi.

'ÇARPIK KENTLEŞME SORUNU ORTAYA ÇIKTI'

Yıldırım'da temel önceliğin imar ve kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, bu alandaki çalışmalara yasal altyapı ve zemin oluşturarak başladıklarını belirterek, 'Yıldırım'da 1970 ve 1980'li yıllarda sanayileşmeyle birlikte hızlanan köyden kente göçler planlanamayınca çarpık kentleşme sorunu ortaya çıktı. Yıllar içerisinde yapılaşmalardan sonra arkadan gelen mevcut duruma uydurma, ıslah planlama süreçleri birçok iptallerle karşılaştı. Bu durumların önüne geçerek, sağlıklı imar planları ve uygulamaları yapılabilmesini sağlayacak düzenlemelerin oluşmasına vesile olduk. Artık güvenle imar planlarımızı yapıyor, ardından tapulandırma süreçlerini tamamlıyoruz. 2022 yılı sonunda hisseli tarla tapularına sahip 30 binin üzerinde hak sahibine, planlı arsa tapularını teslim etmiş olacağız. Bu sayede kamu ve özel sektör desteğiyle birlikte de birçok mahallemizde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmeye başladıkö ifadelerini kullandı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ HIZLA HAYATA GEÇİYOR'

Türkiye'nin bir deprem gerçeği bulunduğunu, kentleşmenin temel önceliğinin bu gerçek olması gerektiğine değinen Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kararlı tutumunu şiar edindiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını ifade etti. Bu kapsamda modern, güvenli ve mahalle kültürüne yakışan alanları Yıldırımlıların istifadesine sunduklarını kaydeden Yılmaz, '100 bin metrekare alanda 2 etaplı toplam bin 244 konut ve 332 ticari birimden oluşan Mevlana Mahallesi Kentsel Do"nu"s¸u"m Projemiz ile modern, güvenli, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artıran konutlar üretiyoruz. Projenin içerisinde ihtiyaç duyulan yeşil alanlar, kültürel alanlar, spor alanları, yeni okul projeleri bulunuyor. Arabayatağı, Çınarönü, Mimarsinan ve Davutkadı kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Esenevler, Yiğitler ve 75. yıl mahallelerinde yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyor. En önemlisi özel sektöre verdiğimiz destekle Beyazıt, Sinandede, Piremir, Davutdede kentsel dönüşüm projeleri hızla hayata geçiyor" dedi.

'ASFALTIN MALİYETİNİ SIFIRA İNDİRİYORUZ'

Sağlıklı ve modern kentleşmenin diğer bir önemli unsurunun da ulaşım olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, cadde ve bulvarlarda genişletme, yatay ve dikey yeni ulaşım arterleri oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyerek, 'Ankara Yolu Caddesi'ne paralel olarak Erdoğan Caddesi'ni kentin bir ucundan diğer ucuna temas edecek şekilde, 30 metre genişliğinde alternatif bir güzergah olarak düzenliyoruz. Ankara Yolu Caddesi'ne açtığımız dikey yollarla da kent içi trafiği rahatlatıyoruz. Bu yol çalışmalarımız sırasında kullandığımız asfaltı ise kendi Asfalt Üretim Tesisimizde üretiyoruz. Yüksek üretim kapasitemizi diğer kurumlarımızla paylaşarak hem kamuya daha uygun şartlarda asfalt temini sağlıyor hem de belediyemize ciddi bir kaynak oluşturuyoruz. Böylelikle Yıldırım'ın sokak ve caddelerinde kullandığımız asfaltın maliyetini sıfıra indiriyoruz" diye konuştu.

'32 PARKIMIZI TAMAMEN YENİLEDİK'

İmar ve kentleşmenin en önemli unsurlarından birinin şehrin yeşil kimliğinin korunması olduğunun altını çizen Yılmaz, 'Biz Yıldırım'ı dünün mirasından çok yarının emaneti olarak görüyoruz. Biz sadece 'yeşil'i korumayı yeterli görmüyor, yeşil alanların, ağaçların çeşitliliğini arttırıyoruz. 1,5 milyon metrekarelik aktif yeşil alanı tam 2 katına çıkarmayı yani 3 milyona ulaşmayı hedefledik ve buna ulaşmamıza çok az kaldı. 48 bin metrekarelik alanı bulunan Balaban Mesire Alanı'nı tamamladık. 162 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdik. Tamamen yeşillikler içerisinde 18 yeni parkı ilçemize kazandırırken 32 parkımızı tamamen yenilendik. Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük kent parklarımızın çalışmalarına başladık. Yine, çevre kirliliğinin önüne geçerek çevre bilincini artırmak adına 32 bin 300 öğrencimize çevre bilincini aşıladık. Türkiye'de birçok belediyeye ilham kaynağı olan, 'Atık Toplama Timi Projesi' ile düzensiz atık toplayıcılığına son verdik. Teknolojinin gelişimi ile yeşil enerjiye yüzümüzü dönerek; planladığımız 'Lojistik Merkezi Projesi'nin çatısına güneş enerji santrali kuracağız. Böylece hem yeşil enerji kullanacağız hem de 2 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız" şeklinde konuştu.