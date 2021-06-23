Yıldırım Belediyesi iş sahibi yapıyor

Yıldırım Belediyesi, hem iş arayanın, hem de işverenin yüzünü güldürüyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi sosyo ekonomik yönden geliştirmek amacıyla önemli projelere imza atıyor. 2019 yılından bu yana işsizlik problemine çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürüten Yıldırım İstihdam Merkezi, 5163 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük etti ve 519 engelli bireyin de istihdamını sağladı. 2021 yılında ise Yıldırım İstihdam Merkezi'ne başvuran 7567 kişinin 1252'si işe yerleştirilirken 190 engelli bireyin iş sahibi olmasına destek sağlandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliği ile çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, iş sahibi olmak isteyenlerle çalışanlar arasında köprü vazifesi görüyor. İşe alımların yanı sıra istihdamı artırmak amacıyla mesleki eğitimleri de hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, "Destekli İstihdam Modeli" ile başta iş arayan engelli bireylere yönelik olmak üzere, işe uyum eğitim programları ile 'İş Koçu Yetiştirme Programı' uyguluyor. "Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli" ile gençlerin ve kadınların istihdamına öncülük ederek nitelik kazanmasına katkı sağlıyor. "Fason Çalışma Modeli ve İşe Uyum Modeli" ile kursiyerlere fason eğitimi vererek vasıf kazanmasını destekleyen Yıldırım Belediyesi, otomotiv tekstil ve makine sektöründe isim yapmış fabrika sistemine sahip firma ziyaretleri de gerçekleştirerek işin niteliğini öğrenen kursiyerlerin işe alınması için de kapılar açıyor.

Yıldırım İstihdam Merkezi'nin meyvelerini vermeye başladığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler Yıldırım Belediyesi olarak iş arayan hemşehrilerimize iş imkanı sağlamak adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önce teknik eğitimler veriyor sonra da işe yerleştirilme aşamasında onlara destek oluyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezi'miz açıldığı günden bu yana binlerce hemşehrimiz nitelikli hale gelerek iş buldu. Bu vesileyle hem iş arayan vatandaşımızın yüzünü güldürüyor hem de üreticilerimizin aradığı nitelikli iş gücü ihtiyacını da karşılamış oluyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA