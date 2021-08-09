Yıldırım'da sel felaketinin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Yıldırım'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

BURSA - Yıldırım'da hafta sonu yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor.

Cumartesi günü şiddetli yağışların ardından su taşkınları ve sel meydan gelmişti. Değirmenönü, Hamamlıkızık ve Cumalıkızık mahallelerini etkileyen selin yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde harekete geçen Yıldırım Belediyesi; su basan evlerin temizliğini saatler içinde tamamlarken, kapanan yoları da aynı gün açtı. Sel haberini alır almaz afet bölgesine giderek inceleme yapan ve çalışmaları denetleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, selden zarar gören vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirtti. Selin yaraları hızlı bir şekilde sarılırken,Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Değirmenönü Mahallesi'nde inceleme yaptı. Bölgedeki çalışmaları yerinde gören Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, selden etkilenen evlerde de inceleme yapıp, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selden zarar gören vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak selin hemen ardından tüm imkanlarımızla sahaya indik. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri ile birlikte hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Bugün de Vekilimizle beraber Değirmenönü Mahallemizdeyiz. Selden zarar gören evlerde inceleme yaptık, hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Zararların karşılanması noktasında elimizden geleni yapacağız. Tabi iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Ani ve yoğun yağışların oluşturduğu taşkınların önlenmesi ile ilgili çalışma yapacağız. Benzer afetlerin tekrar etmemesi için de bölgedeki derelerin ıslahı da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise; "Cumartesi günü sabaha karşı yağan şiddetli yağmur ne yazık ki su taşkınlarına sebep oldu. Yıldırım Belediyemiz başta olmak üzere Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, BUSKİ ekiplerimiz afet noktalarında seferber oldu. Devletimiz kısa sürede yaraları sarmaya başladı. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, selden çok kısa bir süre sonra tüm ekibiyle sahadaydı. Bugün yine burada, kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Devletimiz büyüktür ve buradadır. Ben tüm vatandaşlarımıza yeniden geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.