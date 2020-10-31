Yıldırım'da yeşil hareket - Son Dakika

Yıldırım'da yeşil hareket

31.10.2020 18:08
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Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırarak şehre değer katarken, mevcut parklarda yaptığı revizyon çalışmalarının yanında fidan ekimi ve çimlendirme uygulamaları ile de Yıldırım'ı güzelleştiriyor.

Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırarak şehre değer katarken, mevcut parklarda yaptığı revizyon çalışmalarının yanında fidan ekimi ve çimlendirme uygulamaları ile de Yıldırım'ı güzelleştiriyor.

Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken mevcut parklarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerinden olan Hümahatun ve Hafsahatun Evleri'nin bulunduğu 1. Avlu Sokak'ta yapımına başlanan parkta çalışmalar sürüyor. 788 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 3 bin 37 metrekarelik alanda oluşturulacak park alanında, iki basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve spor aletleri gibi birçok sosyal donatı bulunacak. Mollaarap Mahallesi'ndeki İpekçilik İmam Hatip Lisesi'nin arkasında bulunan bölgede ve Piremir Kapalı Pazar Yeri'nin bulunduğu bölgede yapılan yeni parklarda çalışmalar tamamlanarak bu noktalar çocuk sesleri ile çınlamaya başladı. Öte yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken yıpranan mevcut parklarda yenileme çalışması gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi ekipleri, Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Caddesi ve Esenevler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki iki parkın revizyon çalışmasını tamamlarken, çocuk oyun grupları, spor aletleri, dinlenme alanlarını yeniledi ve kauçuk zemin uygulaması gerçekleştirdi. Muhtelif mahallelerdeki parklarda da rutin bakım ve onarım uygulamaları yapıldı.

7529 fidan dikildi

Yıldırım'a yeşil kimliğini kazandırmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi ekipleri, Ekim ayı içerisinde 7 bin 529 ağaç ve çalı fidanı dikimi gerçekleştirirken, 9 bin 567 metrekarelik alanda çimlendirme uygulamaları yaptı. Aynı dönemde parklara 26 bank, 20 masa, 79 çöp kovası, 1 çeşme, 6 oyun ekipmanı ve 5 spor aleti yerleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 106 farklı noktada gerçekleştirdiği budama çalışmalarının yanı sıra farklı bölgelerdeki yeşil alanlarda kosa, çapa ve çim biçimi yaparak bu alanların bakımını ihmal etmedi.

Sosyal yaşam alanları artıyor

Şehrin ana unsurlarının beton binalar değil, insanlar olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım ciddi anlamda şehirleşme sıkıntıları, yenilenme talepleri olan bir ilçe ama bununla birlikte sosyal yaşam alanları açısından da ciddi ihtiyaçları olan bir ilçe olduğunu biliyoruz. Bizler bu minvalde sosyal yaşam alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Ayrıca şehrimize yeni parklar, mesire yerleri ve yeşil alanlar kazandırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamda bizim dönemimizde inşallah kişi başı en az 1 metrekare olacak şekilde 700 bin metrekareyi aşan yeşil alanı Yıldırım'a kazandırmış olacağız. Şehrimize yeni çocuk oyun ve dinlenme parkları kazandırmaya devam ederken mevcut parklarımızı yenileyerek bakımlarını gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Yıldırım hemşehrilerimizle güzel" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'da yeşil hareket
Yıldırım'da yeşil hareket
Yıldırım'da yeşil hareket
Yıldırım'da yeşil hareket

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da yeşil hareket - Son Dakika


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