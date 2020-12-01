Yıldırım'dan Kaykaç ailesine göz aydınlığı - Son Dakika

Yıldırım'dan Kaykaç ailesine göz aydınlığı
01.12.2020 10:44
Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı evinde ziyaret ederek dünyaya yeni gelen bebekleri için göz aydınlığında bulundu.
Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı evinde ziyaret ederek dünyaya yeni gelen bebekleri için göz aydınlığında bulundu.
Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ın ikinci çocuğu kısa bir süre önce dünyaya geldi. Binali Yıldırım, Kaymakam Kaykaç'a evinde ziyarette bulundu. Kaykaç, ailesine göz aydınlığında bulunan Binali Yıldırım 'Semiha Eylül' adı konulan bebeği sevdi. - ERZİNCAN
Son Dakika Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi