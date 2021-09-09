Üye Girişi
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu - Son Dakika

Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu

09.09.2021 16:14
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu, System.String[]

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ulus Kadın Eğitim ve Spor Merkezi açıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ulus Kadın Eğitim ve Spor Merkezi açıldı. Diyetisyen eşliğinde 25 kadın aynı anda spor hizmeti alabilecek. Spor merkezinin yanı sıra, 15 bin kişiye hizmet edecek olan Aile Sağlığı Merkezi de hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesi, Sinandede Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi ve Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri'nde oluşturduğu kadın spor merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Ulus Mahallesi'ndeki Hüma Hatun Evleri'nde toplam 600 metrekare alana sahip spor merkezinde pilates, step, aerobik ve fitness yapacak olan kadınlar, diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmeti alacak. Şahsi eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşların da bulunduğu merkezde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri grup dersleri de gerçekleştirilecek.

İlçeye bir kadın spor merkezi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu merkezin kadınlara sağlıklı bir hayat vaat etmesinin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunacağını söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, ayrıca Aile Sağlığı Merkezi'nin de 15 bin Yıldırımlıya hizmet edeceğini belirtti.

Oktay, "Bizler kültür sanat ve sporda Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak ailelere ve çocuklara hizmet etmeyi kendimize vazife edindik. Bir çok tesisimizde yazın 15 bin evladımıza spor yaptırdık. Diğer 3 kadın spor merkezlerini her geçen gün çoğaltıyoruz. Kadınlarımız spor yapmanın ve sosyalleşmenin yanı sıra, beslenme alışkanlığı konusunda diyetisyen arkadaşlarımızdan destek alabilecekler" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Kadın güçlü olursa, aile mutlu olur. Aileler mutlu olursa, toplum mutlu olur. Aile sağlığı ve spor merkezinin bir birine yakın olması da ayrıca önemli. Başkan Oktay Yıldırım'ı tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek spor merkezi hizmete açıldı. - BURSA

Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu

Yıldırım Belediyesi, Diyetisyen, Yıldırım, Ulus, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları 18:01 Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları 50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı 17:26 50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu 17:21 Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu
Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak 17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin 16:39 Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin Asılı duran çamaşırlar arasındaki montu önce üzerinde denedi, sonra çaldı 16:28 Asılı duran çamaşırlar arasındaki montu önce üzerinde denedi, sonra çaldı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı 16:01 Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak 15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak

Son Dakika Haberleri
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:30 Dijital mecrada en çok haberi yapılan büyükşehir belediye başkanları araştırıldı! Listenin başını Ekrem İmamoğlu çekiyor
17:21 Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
16:38 Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin
16:31 İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi
16:20 Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak
15:44 Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı
Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti         
18:08
Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı         
17:33
Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için arka arkaya uyarı: Yağışlar çok kuvvetli olacak Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için arka arkaya uyarı: Yağışlar çok kuvvetli olacak         
17:23
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı         
17:16
İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi         
16:31
Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak         
16:21
"İlişki sırası bendeydi" deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış         
15:48
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı         
14:36
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 18:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement