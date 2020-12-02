Yıldız Dağları "beyaz gelinliğini" giydi - Son Dakika

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın yüksek kesimleri, bölgede etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan ve Istranca Ormanlarını da içerisinde barındıran "beyaz gelinliği"ni giymiş Yıldız Dağları, görenleri hayran bırakıyor.

Istranca Dağları olarak da bilinen Yıldız Dağları'nın en yüksek kesiminde bulunan Demirköy ilçesinde yine beyaza bürünen dağ ve orman görsel şölen sunuyor.

İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, kar yağışıyla coşan derelerin ve kuşların yankılanan sesleri ile insana huzur veriyor.

"İki mevsim bir arada"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları ile Istranca Ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yıldız Dağlarının görülmeye değer ender yerlerden olduğunu, özellikle kış günlerinde dağ ve ormanların doyumsuz manzara oluşturduğunu anlatan Bilgin, "Yıldız Dağları kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Dağların uçlarında kar, alt noktalarında ise sonbahar yaşanıyor. Bir yandan şırıl şırıl akan dereler, diğer yandan ormanda otlayan hayvanların çan sesleri insanın zihnini dinlendiriyor." dedi.