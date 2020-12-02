Yıldız Dağları "beyaz gelinliğini" giydi - Son Dakika

Yıldız Dağları "beyaz gelinliğini" giydi

02.12.2020 11:21
Yıldız Dağları

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın yüksek kesimleri, bölgede etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın yüksek kesimleri, bölgede etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan ve Istranca Ormanlarını da içerisinde barındıran "beyaz gelinliği"ni giymiş Yıldız Dağları, görenleri hayran bırakıyor.

Istranca Dağları olarak da bilinen Yıldız Dağları'nın en yüksek kesiminde bulunan Demirköy ilçesinde yine beyaza bürünen dağ ve orman görsel şölen sunuyor.

İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, kar yağışıyla coşan derelerin ve kuşların yankılanan sesleri ile insana huzur veriyor.

"İki mevsim bir arada"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları ile Istranca Ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yıldız Dağlarının görülmeye değer ender yerlerden olduğunu, özellikle kış günlerinde dağ ve ormanların doyumsuz manzara oluşturduğunu anlatan Bilgin, "Yıldız Dağları kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Dağların uçlarında kar, alt noktalarında ise sonbahar yaşanıyor. Bir yandan şırıl şırıl akan dereler, diğer yandan ormanda otlayan hayvanların çan sesleri insanın zihnini dinlendiriyor." dedi.

Trakya Bölgesi, Yıldız Dağları, Karadeniz, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Dağları 'beyaz gelinliğini' giydi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor         
10:33
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu         
09:51
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak         
08:47
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:25:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Dağları "beyaz gelinliğini" giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei