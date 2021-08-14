AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız'dan Akay'a tebrik ziyareti - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yeniden göreve seçilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de eşlik ettiği ziyarette, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız ve Kayseri Pancar Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Kaan Savruk da hazır bulundu.

Akay'ı yeniden göreve geldiği için tebrik eden Milletvekili Yıldız, Kayseri Şeker Fabrikası'nın kentte istihdam açısından önemli bir rol oynadığını belirtti.

Dürüst, çalışkan bütün kurumların yanında olduklarını aktaran Yıldız, "Zaman zaman badireler geçirmişti burası yakın tarihinde ama inşallah bundan sonra çok daha problemsiz bir şekilde bunu devam ettirecektir. Sizin başkanlığınızda bütün seçilen yönetim kurulu üyelerine tebriklerimizi sunuyoruz. Kayseri Şeker Fabrikasının yönetimi ile uyum içerisinde çalışan bir yapının Kayseri'ye olan katkılarını bir kez daha biz de izleyeceğiz, takip edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Ankara'daki her işte de biz yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akay, Kayseri Şeker'in içinde bulunduğu sektörün sorunlarının çözümü, çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması, taleplerinin değerlendirilmesi açısından verdikleri destekten dolayı Yıldız'a teşekkür etti.