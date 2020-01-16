Yıldız erkekler potada yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldız erkekler potada yarıştı - Son Dakika Spor

Yıldız erkekler potada yarıştı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol İl Şampiyonası 28 okul takımının katılımıyla tamamlandı.

Yıldız erkekler potada yarıştı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol İl Şampiyonası 28 okul takımının katılımıyla tamamlandı.


05 Aralık 2019 tarihinde başlayan ve 14 Ocak 2020 tarihinde Özel TED Ege Koleji ile Özel Başak Koleji arasında oynanan final maçında, Özel TED Ege Koleji Özel Başak Koleji'ni 55 – 51 skorla mağlup ederek il şampiyonu oldu. İl ikincisi Özel Başak Koleji, üçüncü Nazilli Beş Eylül Ortaokulu ve dördüncü Kuşadası Belkent Ortaokulu oldu.


Şampiyon olan TED Ege Koleji ve derece elde eden takımlar Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreni ile kupaları aldılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.


İki Takım Gruplarda Aydın'ı Temsil Edecek


Aydın il şampiyonu olan Özel TED Ege Koleji ile il ikincisi olan Özel Başak Koleji Aydın'ı temsilen gruplarda mücadele edecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyon olan Özel TED Ege Koleji ile derece elde eden takımları tebrik etti ve gruplarda Aydın'ı temsil edecek olan okul takımlarına başarılar diledi. - AYDIN

Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
18:59 Son Dakika | Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferi için TFF'yi bekliyor! - Son Dakika Spor
18:58 Balıkesirspor Kulübü Başkanı Dağlı'dan ayrılan futbolculara eleştiri Açıklaması - Son Dakika Spor
18:46 Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Mensah'ı tamamen gözden çıkarmadık" - Son Dakika Spor
18:41 Beşiktaş'ta futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi - Son Dakika Spor
18:39 Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Hiçbir futbolcu bireysel olarak benimle görüşmedi" - Son Dakika Spor
17:24 Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika Spor
17:16 Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 19:00:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız erkekler potada yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]