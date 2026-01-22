Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar - Son Dakika
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar

22.01.2026 01:26  Güncelleme: 01:34
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de barınma krizi yaşayan Filistinliler için dev bir yardım projesine imza atıyor. Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bölgede toplam 200 çadırdan oluşacak iki ayrı çadır kent kurma kararı alan Tilbe, aynı zamanda düzenleyeceği konserlerin tüm gelirini de Gazzeli ailelerin gıda ve temel ihtiyaçları için seferber edeceğini duyurdu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de evsiz kalan Filistinli aileler için büyük bir yardım operasyonu başlattı. Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği yapan Tilbe, bölgeye toplam 200 çadırdan oluşan iki tam teşekküllü çadır kent kuracak. Tilbe'nin çadırkentinin 300 bin dolara yani yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.

200 ÇADIRLIK YAŞAM ALANI

Kudüs Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Yıldız Tilbe'nin Gazze halkının barınma ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçtiği belirtildi. Proje kapsamında kurulacak iki ayrı çadır kentin, saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden Gazzeli ailelere umut olması hedefleniyor. Sanatçı, gerekli finansmanı sağlayarak çadırların kurulum sürecini dernek üzerinden resmen başlattı.

KONSER GELİRLERİ GAZZE'YE AKTARILACAK

Yardım kampanyası sadece barınma ile sınırlı kalmayacak. Yıldız Tilbe'nin düzenleyeceği konserlerin gelirleri de Gazze halkının gıda ve temel ihtiyaçları için kullanılacak. Kurulacak çadır kentlerde yaşayan vatandaşların günlük yemek ihtiyaçlarının da bu fonlarla karşılanacağı bildirildi.

Kudüs Gönüllüleri Derneği üyeleri Yıldız Tilbe'yi ziyaret etti

"İNSANLIK ADINA GURUR VERİCİ BİR TAVIR"

Kudüs Gönüllüleri Derneği temsilcisi, Tilbe'nin bu girişimini "insanlık adına müstesna bir yardımseverlik örneği" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıldız Hanım, Gazzeli kardeşlerimizin sahipsiz olmadığını, yalnız bırakılmadıklarını bir kez daha gösterdi. Bu yardımın Türkiye kamuoyuna örnek olacağına inanıyoruz. En kısa sürede çadır kentlerin faaliyete geçtiğini ve insanların oradaki mutluluğunu hep birlikte göreceğiz."

Ünlü sanatçı da dernek yetkilileri ile buluşmasında yaptığı kısa konuşmada "İyi ki varsınız. Bizler de sizler sayesinde belli yerlere ulaşabiliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

    Yorumlar (4)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    ALLAH KABUL ETSİN DARISI SERVET SAHİPLERİNE 6 0 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    Allah kabul etsin ama ünlü avı varken günah çıkarıyor 3 2 Yanıtla
  • 5130387 5130387:
    bagis iyide ganzem var nereye gidecek bu para 2 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah kabul etsin Yıldız Tilbe hanım. İnşallah darısı diğerlerinin başına. 1 0 Yanıtla
