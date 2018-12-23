Yılın Olayları 2018 - Ocak (2)

MÜNİR ÖZKUL HAYATINI KAYBETTİ (05.01.2018) Münir Özkul
'un arşiv fotoğrafları
Cenazenin evden çıkarılışı
Sanatçı dostlarının açıklamaları
Anma töreninden görüntüler
Münir Özkul'un kızı Güner Özkul
'un konuşması
Cenaze namazından detaylar
TRABZON HAVAALANINA İNEN UÇAK PİSTTEN DÜŞTÜ (13.01.2018)
Pistten düşen uçağın görüntüleri İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları Trabzon
Valisi Yücel Yavuz
'un açıklaması
Yolcuların açıklamaları
Uçağın kaldırma çalışmalarından görüntüler
ISPARTA'DA CASA TİPİ ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 3 ŞEHİT (17.01.2018)
Uçağın enkazından görüntü
Arama kurtarma çalışmasına katılanlardan detaylar Isparta
Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklamaları
Düşen askeri uçağın enkazına ilk ulaşan köylülerin açıklamaları
Şehit cenaze törenlerinden görüntüler
GALATASARAY BAŞKANLIĞINA MUSTAFA CENGİZ SEÇİLDİ (20.01.2018) Galatasaray
Kongresinden ve katılımcılardan detaylar Mustafa Cengiz
'in konuşması Dursun Özbek
'in konuşması
Oy kullanma detayları
Mustafa Cengiz'in sonuçların ardından konuşması
Mustafa Cengiz'in mazbatasını alması
Yeni yönetimin toplu halde görüntüsü
"SÜPER KANLI MAVİ AY" TUTULMASI GÖZLENDİ (31.01.2018)
Ay tutulması görüntüleri
Gün batımı detayları
Fotoğraf çekme detayı
Gözlem yapanlardan görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - OCAK (2)
2018 yılının Ocak ayında aralarında Münir Özkul'un vefatı, Trabzon Havalimanında pistten düşen uçak, Isparta'da CASA tipi askeri uçağın düşmesi, Mustafa Cengiz'in başkan seçildiği Galatasaray kongresi ve "süper kanlı mavi ay" tutulmasından oluşan görüntüler