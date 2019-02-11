Son Dakika Haberleri: Yıllar Sonra Bir Araya Gelip, Komando Marşı'nı Söylediler

Yıllar Sonra Bir Araya Gelip, Komando Marşı'nı Söylediler

1 saat önce

KAYSERİ Hava İndirme Tugayı'nda yıllar önce komanda olarak vatani görevini yapan askerlerden oluşan Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği'nin üyeleri, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya gelerek, Komando Marşı'nı söyledi.

Yıllar Sonra Bir Araya Gelip, Komando Marşı'nı Söylediler, System.String[]
KAYSERİ Hava İndirme Tugayı'nda yıllar önce komanda olarak vatani görevini yapan askerlerden oluşan Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği'nin üyeleri, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya gelerek, Komando Marşı'nı söyledi.

Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneğinin üyeleri, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde ikamet eden ve babasını geçtiğimiz gün kaybeden üyeleri Hamit Efe'yi ziyaret edip, taziyede bulundu. İsaörenspor Lokali'nde düzenlenen taziyede merhum için dua eden 20 kişilik eski komando grubu, İstiklal Marşı ve Komando Marşı'nı söyledi.

Taziye programıyla ilgili konuşan Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği Başkanı Erkan Hiçyılmaz, "Bugün dernek üyelerimizle beraber İsaören Mahallesi'ne geldik. Kayseri Hava İndirme Tugayı 2'nci Tabur 1'inci Bölükten İnegöllü Hamit Efe kardeşimizin babası Necmi Efe'nin vefatı üzerine taziye ziyaretinde bulunduk.  Allah rahmet eylesin. O dönemin komanda arkadaşlarımız Bursa ve İstanbul bölgesinde yaşayan arkadaşlarımızla buradayız" dedi. Babası vefat eden Hamit Efe de "Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

Kayseri, Bursa, Komando, Güncel
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