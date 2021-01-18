Yıllara meydan okuyan Eğil Kalesi ve kral mezarları UNESCO yolunda - Son Dakika

Yıllara meydan okuyan Eğil Kalesi ve kral mezarları UNESCO yolunda

18.01.2021 11:13
Yıllara meydan okuyan Eğil Kalesi ve kral mezarları UNESCO yolunda, System.String[]

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Asurlular'ın yaptığı tahmin edilen Eğil Kalesi ile kral mezarlarının UNESCO tarafından da tescil edilmesi için başvuru yapıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Asurlular'ın yaptığı tahmin edilen Eğil Kalesi ile kral mezarlarının UNESCO tarafından da tescil edilmesi için başvuru yapıldı.

Eğil Kaymakamlığı ve Belediyesi, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra Kralkızı Baraj Gölü, su sarnıçları ve tarihi yapısıyla da ilgi gören ilçede, Asurlular zamanında yapıldığı değerlendirilen Asur Kalesi ile Eği Kalesi Kral Mezarları'nın dünyaya tanıtılması amacıyla harekete geçti.

Çalışmalar kapsamında üç tarafı derin vadilerle çevrili, bir tarafı ise oyularak yekpare kaya üzerine oturtulan tarihi Asur Kalesi ile kral mezarlarının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için girişimde bulunuldu.

"Bu tarihe tüm insanlar şahitlik edecek"

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğil Kalesi ve kral mezarlarının UNESCO süreciyle ilgili çalışma başlatıp Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptıklarını söyledi.

Çok yönlü bir sürecin işlediğini belirten Arslan, ilk aşamada tünelleri açığa çıkarmak amacıyla çalışma yaptıklarını ifade etti.

Arslan, bu değerlerin sadece Türkiye'de değil, dünyadaki herkes tarafından tanınması ve kıymetinin bilinmesi için çalıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu tarihe tüm insanlar şahitlik edecek. Buranın dünyaca tanınmış bir kurum aracılığıyla tanıtımını yapmamız gerektiğini düşündük. Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız ile bu çalışmayı başlattık. Şu anda geçici listeye başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Umut ediyorum ki Eğil Kalemiz ve kral mezarlarımız yakın zamanda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış olacak. Bir, iki ay içerisinde kesin bir netice almış oluruz."

Kalenin çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda kazı çalışması başlatacaklarını bildiren Arslan, Eğil'in tarihi ve doğal güzelliklerini tüm insanlığa kazandıracaklarını kaydetti.

"Eğil sadece maneviyatıyla değil, tüm tarihiyle inşallah insanlarımıza 'hoş geldiniz' diyecek ve onları bağrına basacak. UNESCO, dünya çapında kabul görmüş bir kuruluş. O kuruluşun listesinde yer almamız demek, bu kadim tarihin dünya literatürüne girmesi demek. Sadece yurt içi değil yurt dışındaki turistlerimizin de bu coğrafyayı bilmesi bizim için çok önemli." diyen Arslan, misafirleri Eğil'de görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

"Yıllık 400 bin ziyaretçimiz var"

Eğil'in inanç turizmi açısından önemine işaret eden Arslan, ilçenin bundan dolayı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını anlattı.

Arslan, "Yıllık 400 bin ziyaretçimiz var. Eğil Kalemizi de inanç turizmi ile bir kompleks, turizm cazibe alanı olarak oluşturmayı planlıyoruz. Bu, bizim için önemli bir çalışma. Aynı zamanda bu çalışmanın çok yönlü ve uzun süreçli bir yol olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Arslan, çalışmalarda kendilerine destek veren Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

"Kesintisiz yaşamın devam ettiği yerleşmelerden biri"

DÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız ise Eğil Kalesi'nin Diyarbakır'ın en önemli kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Tarih kaynaklarına göre kalenin Asur döneminde inşa edildiğini aktaran Yıldız, kalenin üzerinde Asur Kralı 3. Salmanasar'a ait kral figürü ve çivi yazılı kitabe bulunduğunu belirtti.

Yıldız, Eğil Kalesi'nin özellikle Roma'nın sınır hattı kaleleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Asurlulardan sonra Urartular ve Arşak Krallığı kaleyi kullanmaya devam etmişler. Diyarbakır'ın fethi ile 639 yılında İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu Eğil Kalesi'ni de fethederek İslam topraklarına katmıştır. İslam topraklarında özellikle Nisanoğulları döneminde önem arz eden bir kale çünkü Nisanoğulları Diyarbakır'ı başkent olarak kullanan bir devlet. Eğil onların önemli ikinci merkezi. Daha sonra Osmanlılara bağlı bir hükümet olan Eğil beyleri döneminde kale önemini koruyor. Kale Asurlulardan başlayıp günümüze kadar kesintisiz olarak yaşamın devam ettiği yerleşmelerden biri."

Eğil'in hem peygamberler hem de krallar kenti olarak anıldığını dile getiren Yıldız, kültür ve inanç turizmi bakımından çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Eğil Kalesi'nin önemli özelliklerinden biri de Türk sanatında gördüğümüz kümbetleri çağrıştıracak kral mezarlarının olması. Yapılan araştırmalarda bu kral mezarlarının Arşak krallığına ait olduğu ve MS 1. ve 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kral mezarlarında çok sayıda kıymetli malzeme olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Sasaniler döneminde burası alınınca kral mezarlarının açtırılıp hazinelerin alındığı da kaynaklarda belirtiliyor." diye konuştu.

Eğil Kalesi'nin günümüze kadar büyük oranda korunduğuna dikkati çeken Yıldız, kalede bulunan gizli geçitler ve tünellerin de önemli olduğunu bildirdi.

Yıldız, Eğil'in doğa, kültür ve inanç turizminin bir arada olduğu bir ilçe olduğuna işaret ederek Eğil Kalesi'nin UNESCO listesine girmeyi hak ettiğini ifade etti.

Çalışmaların başladığını aktaran Yıldız, "İnşallah yakın bir tarihte geçici listeye alınır." dedi.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Asurlular, Eğil, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yıllara meydan okuyan Eğil Kalesi ve kral mezarları UNESCO yolunda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı         
11:53
Kadir Şeker'in babası Kadir Şeker'in babası "gizli tanık" haberlerine isyan etti: Suç duyurusunda bulunacağım         
11:45
Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor         
11:31
Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar         
11:26
Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
10:57
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim         
10:35
Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp         
10:15
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep         
09:35
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 12:16:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıllara meydan okuyan Eğil Kalesi ve kral mezarları UNESCO yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei