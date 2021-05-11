"YILLIK: Annual of Istanbul Studies"ten yeni sayıları için yazı çağrısı - Son Dakika

"YILLIK: Annual of Istanbul Studies"ten yeni sayıları için yazı çağrısı

11.05.2021 14:47

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün akademik dergisi "YILLIK: Annual of Istanbul Studies"in, Aralık 2021 ve 2022'de yayımlanacak üçüncü ve dördüncü sayılarında yer alacak yazılar için başvurular başladı.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün akademik dergisi "YILLIK: Annual of Istanbul Studies"in, Aralık 2021 ve 2022'de yayımlanacak üçüncü ve dördüncü sayılarında yer alacak yazılar için başvurular başladı.

İstanbul'un farklı dönemlerine dair makale, deneme yazısı, kitap ve sergi incelemelerine açık olan YILLIK'a başvurular, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Yayına, Türkçe ve İngilizce özgün makale, deneme yazısı, kitap ve sergi incelemeleri ile başvuruda bulunulabilecek.

Değerlendirmeler sonucunda yayımlanmaya uygun görülen yazılar dergide yerini alırken, alanlarında yenilikçi çalışmalar yürüten ve kariyerlerinin başında olan araştırmacıları desteklemek amacıyla her sene olduğu gibi bir kişiye "Erken Kariyer Makale Ödülü" verilecek.

Tarih, mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları gibi çeşitli alanlardan araştırmacılara açık olan dergi, İstanbul'un geçmişine ve bugününe dair en yeni ve ileri araştırmalara yer vermeyi amaçlıyor.

Alanlarında dünyanın önemli uzmanlarını barındıran uluslararası bir danışma kuruluna sahip olan YILLIK, hakemli makalelerin yanı sıra Cabinet, Meclis, İncelemeler ve İstanbul Kaynakçası bölümleriyle de zengin bir içerik sunuyor.

Cabinet bölümünde, Suna ve İnan Kıraç Vakfı (SVİKV) koleksiyonlarından bir eser, alanın uzman bir ismi tarafından incelenirken, Meclis'te İstanbul'a dair güncel tartışmaları konu alan eleştirilere yer veriliyor.

İncelemeler ve İstanbul Kaynakçası bölümünde ise kitap ve sergi incelemeleri ile en güncel araştırmaların dökümü yer alıyor.

Hakemli ve açık erişimli bir dergi olarak hem basılı hem de dijital ortamda yayımlanan YILLIK'a, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü web sitesi ve DergiPark platformu üzerinden erişilebilir.

Derginin basılı versiyonu, kitapçılardan ve çevrim içi platformlardan, ayrıca İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi'nden satın alınabilir.

İstanbul, Haziran, Aralık, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'YILLIK: Annual of Istanbul Studies'ten yeni sayıları için yazı çağrısı - Son Dakika


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