Yılmaz'dan pandemide kadınlara kalıcı makyaj önerisi - Son Dakika

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi günlük hayatı tamamen değiştirirken maskeler de hayatın bir parçası oldu. Maske taktıkları için makyajlarını bozacağı endişesi taşıyan kadınlara kalıcı makyaj önerisinde bulunan Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, "Özellikle dudak kontürünü maske takmak zorunda olan tüm kadınlara öneriyorum" dedi.

Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan Yılmaz maske kullanan kadınlara önerilerde bulundu. Yılmaz, gelişen teknoloji ile beraber kalıcı makyajın avantajlı hale geldiğini belirterek özellikle maske takan kadınlara da kalıcı makyaj önerisi yaptı. Dudak kontürünü maske takmak zorunda olan tüm kadınlara tavsiye eden Yılmaz, dudak kontürünün asimetrik dudak yapılarını değiştirdiğini, dudak hattının bu sayede ortaya çıktığını ve cansız dudakların renk aldığını belirtti. Yapılan işlemlerin uzun süre kaldığını ve birçok ünlünün de bu işlemi yaptırdığını dile getiren Yılmaz, işlem sayesinde hem daha dolgun, daha renkli ve asla bozulmayan ruj görüntüsüne kavuşacaklarını söyledi.

"İYİ ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİYOR"

Yılmaz, "Kullanılan ürünlere elbette çok dikkat etmek gerekir. Kalitesiz ürünler ve bilinçsiz uzmanlar tarafından yapılan uygulamalar bazen mutsuz eden sonuçlar ortaya çıkabilir. İyi bir araştırma yapılması gerekiyor. Ruj var gibi doğal görümlü dudaklara sahip olmanız sadece 2 saatinizi alacak. Bu sayede maske takarken veya yemek yerken rujunuz asla bozulmayacak. Yıllar geçtikçe güzelleşen bu uygulama size uzun zaman kazandıracak. İstenildiğinde yapılan işlemin üzerine herhangi bir renkte ruj uygulanabileceğini de söyledi.

"KALICI MAKYAJDA DA ABD'YE AÇILIYORUM"

Kalıcı makyaj, microblading, workshop çalışmaları olduğunu belirterek ünlü bazı isimlere kalıcı makyaj danışmanlığı yaptığını hatırlatan Yılmaz, Los Angeles'ta kozmetik salonu açacağını da belirtti. Yılmaz, dünyaya kalıcı makyajda en doğru uygulamanın nasıl olacağını anlatmak için heyecanlı olduğunu duyurdu. Kadınların yaşamını kolaylaştıracak pratik güzellik uygulamaları sunduğunu belirten Yılmaz, kurs verdiğine de dikkat çekerek Türkiye'nin birçok bölgesinde, binlerce kişiye yeni bir kariyer kazandırmak istediğini ve kadınların meslek edinmesini sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

"BU SEKTÖRDE KARİYER SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİ DESTEKLİYORUM"

10 yıldır sektörde olduğunu ifade eden Sinan İslam Yılmaz, "Hayalim bu sektörde fark yaratmaktı. Şimdi kariyer sahibi olmak isteyen kadın ve erkekleri destekleyerek ve onlara gerekli bilgi, becerileri sağlamakla ilerliyorum. Erkekleri de bu konuda desteklemek ve güzellik sektörünün sadece kadınlara hitap etmediğini göstermek en büyük hayallerimden birisi. Şu ana kadar birçok erkek danışana ulaştım ileride sadece erkeklere hizmet verecek bir merkez açmakta hayallerimden birisi" dedi.

Los Angeles'ta açacağını söylediği merkezi hakkında ise Yılmaz, "Çok değişik bir konseptle farklılık yaratıp Türkiye'yi yurtdışında temsil etmekten gurur duyacağım. Birçok kez workshop verdiğim ülkelerde yeni şubemi açmak çok heyecan verici" diye konuştu.

- İstanbul