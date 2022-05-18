Yılmaz Erbek Apartmanı davasında  8 sanık için 3 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi

İZMİR'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'i tutuklu, 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcı, 8 sanık için 3 yıldan 20 yıla kadar hapis istedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanının B bloğu da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen yıl eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Geçen duruşmada Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltme yapılması durumunda binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi. Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

3 SANIĞA BERAAT, 8 SANIĞA CEZA İSTENDİDavanın 5'inci duruşması bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz , Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan bazıları, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitiyle birlikte duruşma başladı. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının yeni rapor taleplerini reddettiklerini, alınan raporların yeterli olduğunu ve mevcut delillerle sonuca gideceklerini söyledi. Mahkeme başkanının ardından söz alan iddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada savcı, tutuksuz sanıklar Zehra Sağlam, Ayşe Yılmaz ve Kadriye Kaya için beraat isterken, diğer 8 sanık için ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 20 yılla kadar hapis cezası talep etti.REDDİ HEYET KARARINI ÜST MAHKEME VERECEKMütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından söz alan sanıklardan binanın statik proje müellifi Ali Özsoy 'un avukatı Erdoğan Akdoğdu, reddi heyet talebinde bulunarak, "Bilirkişilerin raporlarında aydınlatamadığı noktalar vardı. Bu raporlar maddi gerçeği aydınlatmıyor. Bu açıdan lehe delillerin toplanmadığı kanaatindeyiz. Yeni rapor alınması gerektiğini düşünüyorduk. Burada kamu görevlileri var. Onlar hakkındaki soruşturmanın kovuşturmaya dönüşmemesi çok ilginç bir durum. Objektifliğini ve tarafsızlığını yitirdiğini düşündüğümüz için heyetinizi reddediyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın avukatları ise müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Sanık Mustafa Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, reddi heyet talebinin reddine, talebin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine ve avukatların mütalaa için istediği sürenin kabulüne karar vererek duruşmayı 15 Haziran tarihine erteledi.