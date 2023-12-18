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Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk fragmanındaki ''Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış'' sözleri izleyicileri küplere bindirdi.

18.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 14:58
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Karısını öldürmekle suçlanan öğretmen Azem'in hikayesini anlatıldığı dizinin fragmanındaki

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nden beklenen fragman geldi. Karısını öldürmekle suçlanan öğretmenin hikayesinin anlatıldığı fragmanda "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri izleyicilerin tepkisini çekti.

"CİNAYETİ ROMANTİZE EDİYORSUNUZ"

" İstanbul'da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi" cümlesi ile başlayan tanıtımda, kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlanan Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem'in gözaltına alındığı anlar yer aldı. Fragmandaki "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede gündem olan tanıtım ve Yılmaz Erdoğan için "Cinayeti romantize mi ediyorsunuz, bu kadar da olmaz" yorumu yapıldı.

İşte fragman için yapılan bazı yorumlar...

Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
Yılmaz Erdoğan\'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
YORUMLAR

Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri, Kanal D, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti - Son Dakika
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