Yiwu 2025'te Rekor Dış Ticaret Hacmi Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yiwu 2025'te Rekor Dış Ticaret Hacmi Kaydetti

Yiwu 2025\'te Rekor Dış Ticaret Hacmi Kaydetti
18.01.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yiwu kenti, 2025'te 836,5 milyar yuan dış ticaret hacmi ve güçlü ithalat artışı ile dikkat çekti.

HANGZHOU, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan ve "dünyanın süpermarketi" diye de bilinen Yiwu kenti 2025 yılında 836,5 milyar yuan (119,37 milyar ABD doları) ile rekor dış ticaret hacmi kaydetti.

Yiwu Gümrük İdaresi cumartesi günü yaptığı açıklamada sadece ithalatın geçen yıl dikkat çekici bir şekilde büyüyerek yıllık yüzde 32,3 artışla 105,8 milyar yuana ulaştığını duyurdu. Bu durumda ilk kez 100 milyar yuan eşiği aşılmış oldu.

Zhejiang eyaletinde bulunan Yiwu, uzun süredir Çin'in açılım çabalarında dinamik bir merkez oldu. Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı 2,1 milyondan fazla türde mal sunan yaklaşık 80.000 stant barındırarak, dünya çapında 233 ülke ve bölgeyle ticari bağ kuruyor.

2025 yılında Yiwu (Suxi) Uluslararası Limanı ve Yiwu Küresel Dijital Ticaret Merkezi'nin açılması, kentin lojistik ve dijital ticaret ekosistemini daha da genişleterek küçük malların küresel pazarlara her zamankinden daha hızlı ulaşmasını sağladı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yiwu 2025'te Rekor Dış Ticaret Hacmi Kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:59
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti
Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:29:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yiwu 2025'te Rekor Dış Ticaret Hacmi Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.