Taban puanları açıklandı mı? Sorusu, sınava giren birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler tarafından üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar gibi detaylar merak edilmekte. Peki YKS 2022 Taban puanları açıklandı mı? 2022 YKS Taban puanları ve üniversite sıralamaları belli oldu mu? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

YKS 2022 TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz saatlerde ÖSYM tarafından YKS 2022 taban puanları açıklanmış durumda. Daha önce yayınlanan taban puanlar ile çok büyük farklar olmadığı düşünülmekte. YKS 2022 taban puanları öğrenmek isteyenler ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) Yükseköğretim kurumları ve kontenjanları kılavuzuna ÖSYM sitesinden ulaşabilirler.

YKS 2022 TABAN PUANLAR

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının YKS-2022 sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda boş kalan ve dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.