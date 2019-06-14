Son Dakika Haberleri: YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti
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YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti

1 saat önce

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın ettiDİYARBAKIR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti.

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti
DİYARBAKIR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti.
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan gençler, geri sayıma başladı. Öğrencinin zorlu bir maratonla hazırlandığı YKS, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Belirli bir planlamayla tüm yıl boyunca derslerini çalışan öğrenciler, sınava sayılı saatler kala aileleri ile birlikte Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti. Öğrenciler, Yasin-i Şerif okuyarak sınavlarının iyi geçmesi için dua etti.
Sınava girecek öğrencilerden Ali İhsan Bedirhanoğlu, sınava iyi hazırlandığını ve elinden geleni yaptığını söyledi. Geçen sene mezun olduğunu ve istediği meslek için her şeyi yaptıklarını belirten Bedirhanoğlu, "İnşallah Allah da bu emeklerimizin karşılığını verir. İnşallah herkesin gönlüne göre verir. İnşallah hepimiz biz mutlu oluruz. Allah kimsenin emeklerini karşılıksız bırakmasın. Allah herksin yardımcısı olsun. Burada dua ettik, yani dua etmeye geldik. Elimizden geleni yaptık tevekkül için geldik. Artık duamızı edeceğiz, inşallah Allah sesimizi duyar, inşallah yardımcımız olur" dedi.
"Bir yıl çalıştık, şimdi de dua ediyoruz"
Türbe ziyaretine gelip dua eden bir başka öğrenci Elif Orak ise bir yıl boyunca çalışıp emek sarf ettiğini ifade etti. Bugün buraya gelme sebebinin dua etmek olduğunu aktaran Orak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sınava çalıştık, az bir süre kala gelip burada dua ettik. İnşallah hayırlısıyla bu sınavı kazanmak istiyoruz. Bugün burada çoğumuz öğrenciyiz zaten, büyüklerden çok öğrenciler burada. Çünkü hafta sonu sınava giriyoruz ve sınavı kazanmak istiyoruz. Hakkımızda hayırlı değilse kazanmayalım, hakkımızda ne ise bütün öğrenciler için inşallah herkes kazanır. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum, inşallah kazanırlar. Okul öncesi öğretmenliği olmak istiyorum.
YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Genel
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