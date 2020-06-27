YKS sonrası sınıflar dezenfekte edildi - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona ermesinin ardından okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen YKS'nın ilk oturumu olan TYT'nin ardından yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için Ankara'da bazı okullar Çankaya Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)