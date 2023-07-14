YKS Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklanır? - Son Dakika
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YKS Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklanır?

14.07.2023 09:41

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. YKS sınavı ise 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih süreci ise sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak.

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS sonuçları açıklandı mı? Son dakika! Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 YKS üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Son Dakika Eğitim YKS Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklanır? - Son Dakika


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SON DAKİKA: YKS Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklanır? - Son Dakika
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